米塔來襲！新竹市政府宣布　道路黃線、紅線開放停車

▲應米塔颱風影響，新竹市開放路邊停車。（資料照／記者張一中攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府在晚間10點宣布30日正常上班上課，一度因考量桃園、新竹縣共同生活圈皆放假1日，市府內部曾針對是否上班上課再做討論，最後在晚間10點45分維持原議「30日正常上班上課」。隨後，市府交通處也公布，「新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放」。

新竹市政府交通處表示，針對米塔颱風來襲，中央氣象局已於29日晚間11時30分發布新竹市陸上警報，為便利颱風期間市民車輛移置，自中央氣象局新竹市陸上警報發布起至陸上警報解除發布止，新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放（消防救災巷道除外），低窪地區及車輛置放於地下停車空間車主，可予以利用，以避免車輛受損。



路邊開放停車期間，請民眾依「道路交通安全規則」規定靠邊妥善停放車輛，以維持道路通行順暢，並於陸上警報解除後立即移置，以避免受罰。

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