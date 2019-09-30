中颱米塔轉彎「緊逼宜蘭陸地」北上！降雨熱區曝光　大豪雨強灌一天

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▲米塔持續增強北上，已升格為中度颱風。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局29日深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報，簡正謝明昌指出，米塔颱風已經增強為中度颱風，預估30日（周一）上午將移動至東南邊海面，以偏北路徑接近宜蘭陸地、進入北部海面，30日一整天到10月1日（周二）清晨是影響最明顯時刻，其中宜蘭、新北、桃園山區將出現近500毫米雨量。

謝明昌說明，米塔颱風目前位在台北南南東方約500公里海面，30日上午將朝西北方向，移動到東南邊海面，接著以偏北路徑，相當接近宜蘭陸地，進入北部海面，30日開始影響台灣地區，一整天到10月1日清晨是台灣受影響最明顯時段，風雨浪都會明顯增強。

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▲新北宜蘭桃園有將近500毫米「大豪雨」等級降雨。（圖／中央氣象局）



氣象局並已針對北北基、桃竹苗、中投、宜花東、嘉義縣、高雄市14縣市發布「豪雨特報」，謝明昌提醒，台中以北、花蓮以北山區有豪雨，宜蘭、新北、桃園山區則有將近500毫米雨量的「大豪雨」等級降雨，嚴防劇烈降雨。

至於陸上警戒區域，除宜蘭、花蓮、台東，氣象局也將台中、南投以北陸續納入警戒區，風雨則以宜蘭及北部地區最明顯。謝明昌指出，這次米塔雨量集中東北部，剛好適逢大潮期間，時間有2次，分別落在清晨6-7點，晚上7-8點，基隆到淡水則是晚間10-11點，正好是風雨最多時，若雨勢沒辦法順利排到海面，容易在沿海發生倒灌、積淹水。

▼北部、宜蘭受颱風影響最顯著，風雨明顯。





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