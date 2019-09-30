完整清單／米塔轉中颱強逼　30日全台7縣市「停班停課」一覽表

記者柯振中、柯沛辰／綜合報導

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，路徑西修，持續往北部外海移動。由於暴風圈不斷擴大，中央氣象局29日晚間8點30分發布海上陸上颱風警報，晚間11點30分宣布米塔增強為中颱。

受到颱風影響，北北基宣布30日停止上班上課，北台灣僅新竹市宣布正常上班課，但因桃園市及新竹縣停班課 ，新竹市府一度研議是否更改決策。稍早，新竹市府已拍板定案「30日正常上班上課」。

以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：

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【北部地區】

基隆市：停止上班上課。

台北市：停止上班上課。

新北市：停止上班上課。

桃園市：停止上班上課。

新竹市：確定上班上課。

新竹縣：停止上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：正常上班上課。

台中市：正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課。

雲林縣：正常上班上課。

南投縣：正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課。

嘉義縣：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣：停止上班上課。

花蓮縣：停止上班上課。

台東縣：本島正常上班上課；蘭嶼、綠島停班停課。

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：正常上班上課。

金門縣：正常上班上課。

更新時間： 2019/9/30 07:52

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▼米塔颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）



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