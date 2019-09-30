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完整清單／米塔轉中颱強逼　30日全台7縣市「停班停課」一覽表

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記者柯振中、柯沛辰／綜合報導

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，路徑西修，持續往北部外海移動。由於暴風圈不斷擴大，中央氣象局29日晚間8點30分發布海上陸上颱風警報，晚間11點30分宣布米塔增強為中颱。

受到颱風影響，北北基宣布30日停止上班上課，北台灣僅新竹市宣布正常上班課，但因桃園市及新竹縣停班課 ，新竹市府一度研議是否更改決策。稍早，新竹市府已拍板定案「30日正常上班上課」。

以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：

請繼續往下閱讀...

【北部地區】

基隆市停止上班上課。

台北市停止上班上課。

新北市停止上班上課。

桃園市停止上班上課。

新竹市確定上班上課。

新竹縣停止上班上課。

【中部地區】

苗栗縣正常上班上課。

台中市正常上班上課。

彰化縣正常上班上課。

雲林縣正常上班上課。

南投縣正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課。

嘉義縣：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣停止上班上課。

花蓮縣停止上班上課。

台東縣本島正常上班上課；蘭嶼、綠島停班停課。

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：正常上班上課。

金門縣：正常上班上課。

更新時間：2019/9/30 07:52

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▼米塔颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲▼米塔颱風。（圖／中央氣象局）

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ET快訊
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