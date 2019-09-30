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基隆港營區展示　去年成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

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基隆港首場營區開放登場　增進軍民互動展示國防實力。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者林澤廷基隆28日電

為增進軍民互動、激發全民國防意識，國防部海軍司令部28日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，本次活動為海軍首次在基隆港東、西碼頭擴大辦理，區分靜態展示、動態操演及人才招募博覽會暨園遊會等活動，內容豐富多元，讓現場的民眾度過一個難忘的國防週末。

海軍下半年的營區開放活動上午在基隆港區展開，由海軍司令黃曙光上將主持，基隆市副市長林永發及立法委員蔡適應等人出席活動，活動安排海軍陸戰隊學校莒拳隊戰技操演，以及兩棲偵搜大隊海上操舟，一系列精湛操演，展現官兵高昂戰志及勤訓精練成果；活動也邀請臺灣培德龍獅團、基隆光榮家商戰鼓及儀隊等民間團體表演，使深具國防意義的營區開放活動融入多元色彩。

基隆港首場營區開放登場　增進軍民互動展示國防實力。（圖／軍聞社）

在裝備靜態展示部分，陳展派里級、錦江級軍艦、磐石軍艦及茄比級潛艦等軍艦；地面則安排機動雷達車、機動通信車、AAV7兩棲突擊車及S-70反潛直升機等裝備供民眾參觀。其中，除了去年剛成軍的派里級銘傳軍艦（PFG-1112）首次開放民眾登艦外，茄比級海獅號潛艦（SS-791），也對外開放參觀，讓民眾一睹艦艇風采。

此外，本次活動亦有「國艦國造」主題展覽館，藉由各項展示及動態互動，讓參展民眾了解海軍新一代兵力整建成果，使民眾支持「國艦國造」的國防自主政策。

基隆港首場營區開放登場　增進軍民互動展示國防實力。（圖／軍聞社）

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