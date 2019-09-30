高中情侶分手63年重逢「秒陷熱戀」！　80歲爺奶10月甜蜜完婚

▲鮑伯和安妮特分手63年，重逢後陷入熱戀，將要結婚。（圖／示意圖／Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國維吉尼亞州的鮑伯（Bob Harvey）和安妮特（Annette Adkins）高中時曾經交往1年，分手後各自結婚生子，也分別經歷了喪偶之痛，幾個月前重逢，2人彷彿重拾63年前的美好時光，並宣布將在10月結婚。80歲的鮑伯表示，這麼多年以來，一直把安妮特放在內心深處，無法忘懷，「我依然瘋狂地深愛著這個女人！」

安妮特就讀伍德布里奇（Woodbridge）加菲爾德高中（Gar-Field High School），1955年與鮑伯甜蜜地交往了1年，但是，暑假與家人到佛羅里達州度假時，卻認識了另一名少年卡拉漢（ John Callahan），開學後立刻提出分手，「我遇上了別人，不想要再跟你約會。」她坦言，當初態度太冷漠、嚴苛，事後感到非常後悔。

鮑伯回憶交往的時光，還是覺得非常美好，「她是我此生見過最漂亮的女孩，我瘋狂地、完完全全地、百分之百地愛上她。」他說，當年暑假分開時，就已經非常難過，分手的那一刻心都碎了。

▲鮑伯與安妮特高中時期非常甜蜜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

根據《今日美國》（USA Today），安妮特畢業後到羅阿諾克島（Roanoke）的傑佛遜護理學校（Jefferson Hospital School ）念書，成為一名護理師，1961年與卡拉漢結婚。鮑伯從事執法單位、法警和教育等工作，與黛安（Diane）於1959年步入禮堂，太太晚年罹癌依然不離不棄地照顧，直到妻子病逝為止。

鮑伯喪偶後獨自散心旅行，突然想起高中的戀人，上網Google才發現，原來卡拉漢已於2015年病逝，「我的心彷彿掉到地板上，深怕安妮特在這4年中又遇上別人，我好擔心再一次失去她。」他捐錢到卡拉漢的安養之家時，發現一封寄給安妮特的弔唁卡，於是在信中夾帶自己的電話號碼，8天果然收到回應，「當她打電話來時，我在房間裡跳舞，我甚至沒有辦法開口說話。」

"I think sometimes I can’t love her more, but then there’s tomorrow," Bob says. 由 USA TODAY 發佈於 2019年9月27日 星期五

安妮特表示，某一天整理房間，翻出一台老相機，好奇將裡頭的膠捲洗出來，竟是與鮑伯一起參加高中舞會的照片，她忍不住懷念的心情，自從丈夫過世後就一直在尋找對方，因此一看到電話號碼，馬上就撥打過去，「我們立刻就重新連結起來。」鮑伯開車跨越500英里（大約804公里）的距離到俄亥俄州，只為了與當年的愛人見面，「她這麼多年來也一直想著我。我非常愛她，一天比一天愛她。」

這一對情侶立刻陷入熱戀，也獲得雙方親友、子女的支持，鮑伯拿著一枚1950年代復刻版的戒指，在明礬溪海灘（Alum Creek Beach）求婚，小型宴會將於10月舉辦。安妮特笑著說，這一場戀愛彷彿電影情節，「就像是1956年重新來過。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。