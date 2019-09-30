人醫金門義診啟悲心　守護病患感恩歡喜心

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予



「來義診沒有賺錢反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。」78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。

9月28日一早慈濟人醫會包含醫師、護理師、藥師、後勤志工等搭機前往金門，下午到松柏園老人長期照顧中心為長者義診。慈濟人醫會醫師配合長者的身體狀況，有時站著為長者看牙、或是半蹲傾聽問診，又或蹲著檢查傷勢。

來自高雄的皮膚科醫師曾慧文醫師一間間寢室關心臥床長者的皮膚狀況，發覺這裡的工作人員照顧得很用心。其中一位奶奶說腳底不舒服，曾慧文醫師就蹲著幫奶奶看他的腳，細心關懷。

▼來自高雄的曾慧文醫師(中)義診時遇到一位奶奶說腳底不舒服，就蹲著幫奶奶看腳，細心關懷。

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▼黃文國醫師(右一)專為身障者看牙，為了配合長者的身體狀況，站著為長者看牙。

松柏園主要提供長期慢性病、輕中重度失能或失智老人長期照顧服務，長者多為行動不便、長期臥床者。領隊林俊傑醫師表示，這些長者多是坐輪椅、臥床、出門不便，每次看診都需要好幾個人照護，希望透過這次義診，能減緩長者出門的不適，也提早為長者發現身體狀況、早期治療。

慈濟在松柏園的牙科義診共開了8診，林俊傑醫師指出，洗牙可以減緩長者上呼吸道的感染機會，相對的也減少照顧機構必須外送長者就醫時的沈重負擔。為了長者看牙的安全，年長者由家醫科醫師先評估其身體狀況是否可以接受治療，治療過程還有護理師拿著血氧機在旁檢測。

來自彰化的唐龍文醫師負責幫病患評估身體狀況，唐龍文醫師表示，這裡大部分都是有慢性病的長者，像是高血壓或糖尿病等等，都有平時的用藥，因此不會為他們開藥，許多長者的血壓偏高，唐龍文就會提醒要依醫囑服藥，如果血壓持續偏高，要記得下次看診時向醫師反應。

唐龍文醫師平時在中部地區定期前往街友義診、到南投為移民義診，義診足跡也踏上過柬埔寨、菲律賓、斯里蘭卡，每當有義診服務時，他就會在診所門口貼上義診日期通知病人，唐龍文醫師表示，來義診沒有賺錢，反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。

同一時間，陳瑞煌醫師搭船前往小金門往診，為之前慈濟義診協助製作假牙的長者做定期檢查、調整活動假牙。

慈濟基金會表示，台灣慈濟人醫會平日定期、定點在居住地服務，包含巡迴偏遠山區及離島，舉辦義診與衛教，並在都市為遊民、獨居老人、清寒戶…等義診及居家往診關懷。若國際間發生災難，亦配合慈濟賑災行動進行醫療救援工作。