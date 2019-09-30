　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人醫金門義診啟悲心　守護病患感恩歡喜心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「來義診沒有賺錢反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。」78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。

    9月28日一早慈濟人醫會包含醫師、護理師、藥師、後勤志工等搭機前往金門，下午到松柏園老人長期照顧中心為長者義診。慈濟人醫會醫師配合長者的身體狀況，有時站著為長者看牙、或是半蹲傾聽問診，又或蹲著檢查傷勢。
來自高雄的皮膚科醫師曾慧文醫師一間間寢室關心臥床長者的皮膚狀況，發覺這裡的工作人員照顧得很用心。其中一位奶奶說腳底不舒服，曾慧文醫師就蹲著幫奶奶看他的腳，細心關懷。

▼來自高雄的曾慧文醫師(中)義診時遇到一位奶奶說腳底不舒服，就蹲著幫奶奶看腳，細心關懷。

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

▼黃文國醫師(右一)專為身障者看牙，為了配合長者的身體狀況，站著為長者看牙。

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

松柏園主要提供長期慢性病、輕中重度失能或失智老人長期照顧服務，長者多為行動不便、長期臥床者。領隊林俊傑醫師表示，這些長者多是坐輪椅、臥床、出門不便，每次看診都需要好幾個人照護，希望透過這次義診，能減緩長者出門的不適，也提早為長者發現身體狀況、早期治療。

慈濟在松柏園的牙科義診共開了8診，林俊傑醫師指出，洗牙可以減緩長者上呼吸道的感染機會，相對的也減少照顧機構必須外送長者就醫時的沈重負擔。為了長者看牙的安全，年長者由家醫科醫師先評估其身體狀況是否可以接受治療，治療過程還有護理師拿著血氧機在旁檢測。

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

來自彰化的唐龍文醫師負責幫病患評估身體狀況，唐龍文醫師表示，這裡大部分都是有慢性病的長者，像是高血壓或糖尿病等等，都有平時的用藥，因此不會為他們開藥，許多長者的血壓偏高，唐龍文就會提醒要依醫囑服藥，如果血壓持續偏高，要記得下次看診時向醫師反應。

唐龍文醫師平時在中部地區定期前往街友義診、到南投為移民義診，義診足跡也踏上過柬埔寨、菲律賓、斯里蘭卡，每當有義診服務時，他就會在診所門口貼上義診日期通知病人，唐龍文醫師表示，來義診沒有賺錢，反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

同一時間，陳瑞煌醫師搭船前往小金門往診，為之前慈濟義診協助製作假牙的長者做定期檢查、調整活動假牙。

慈濟基金會表示，台灣慈濟人醫會平日定期、定點在居住地服務，包含巡迴偏遠山區及離島，舉辦義診與衛教，並在都市為遊民、獨居老人、清寒戶…等義診及居家往診關懷。若國際間發生災難，亦配合慈濟賑災行動進行醫療救援工作。

▲▼78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，9月28、29日前往金門義診，為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診，9月28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者給予醫療服務與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆　網驚：我
金髮妹被「賞巴掌+扯髮」拖出捷運博愛座！老公曝她背後辛酸
快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東京飛不回松山！華航機師降落失敗　北台灣「上空繞10圈」轉降桃園機場

人醫金門義診啟悲心　守護病患感恩歡喜心

不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

全台最老！97歲醫生仍開業看病「接生到驗屍都包」　全苗栗派出所都有他電話

乘客還在上車「台鐵突然開車」　花蓮車站副站長處置：座票變站票

快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」　氣象局：進入建物躲避

快訊／花蓮1日「正常上班上課」　本島縣市全都宣布了

快訊／宜蘭晚間宣布　1日全天正常上班上課

地形效應過關！米塔颱風再東偏　北台灣逃過十級風圈威脅

快訊／桃園市宣布「1日正常上班上課」　僅復興區停班課

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

東京飛不回松山！華航機師降落失敗　北台灣「上空繞10圈」轉降桃園機場

人醫金門義診啟悲心　守護病患感恩歡喜心

不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

全台最老！97歲醫生仍開業看病「接生到驗屍都包」　全苗栗派出所都有他電話

乘客還在上車「台鐵突然開車」　花蓮車站副站長處置：座票變站票

快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」　氣象局：進入建物躲避

快訊／花蓮1日「正常上班上課」　本島縣市全都宣布了

快訊／宜蘭晚間宣布　1日全天正常上班上課

地形效應過關！米塔颱風再東偏　北台灣逃過十級風圈威脅

快訊／桃園市宣布「1日正常上班上課」　僅復興區停班課

堅持只吃「水煮蔬菜」恐是病！專家談「健康飲食癡迷症」

《絕地求生》PML進入下半賽季　決賽10/25台大體育館開打

高宇蓁突「發文怒譙粗口」　爆氣背後原因曝光！

蔡桃貴熟睡突摔下床「頭部著地」！　一聲巨響驚嚇畫面曝…二伯推門衝進

佩佩豬「歌手出道」確定挑戰葛萊美！　防彈、BLACKPINK也報名了

WirForce 2019社群活動全新陣容曝光　BYOC個人票10月中開賣

好心男捨命闖進戰火區…只為救出受困的貓咪　「不然牠們會死」

東京飛不回松山！華航機師降落失敗　北台灣「上空繞10圈」轉降桃園機場

早起也算失眠！醫揭「4徵兆＝睡不好」快改善...你白天常精神不濟？

愛黛兒「帶兒4年」真的有新歌了！　劇透預告：合作碧昂絲⋯兩大天后同台

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10..

米塔來襲　全台停班停課一覽表

更新／10月1日全台停班課懶人..

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

米塔不排除登陸！10級暴風圈將..

剛換iPhone 11想賣了　..

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

週二放假？戴立綱：別想！

氣象局1630曝米塔觸陸後最新..

氣象局1030曝光「路徑西修」..

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降..

12子女已送走4人　98歲老醫..

米塔再放颱風假？風雨預測僅1縣..

更多熱門

相關新聞

颱風欲來　慈濟志工關懷訪視照顧戶

「阿伯，颱風來了，我們先來看看您，房子會漏水嗎？你有準備一些日常備用品嗎？」，今年第18號颱風米塔，慈濟靜思精舍防災總指揮中心成立，聯繫起全台各地的防災網絡。宜蘭地區志工於30日下午即出動關懷受照顧家庭。

寵物雲竹東、新豐免費寵物健檢　

國軍操演　震碎國小廚房天花板

秋涼大閘蟹正夯！海巡金門查獲521公斤走私貨

陳玉珍不滿金門土雞蛋入台檢疫　蘇貞昌：你不懂防疫

關鍵字：

慈濟人醫會金門義診牙科松柏園

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

更新／10月1日全台停班課懶人包

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

米塔不排除登陸！10級暴風圈將進北部

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面