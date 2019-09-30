原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

▲前總統馬英九頒發「教育大愛菁師獎」殊榮。（圖／黃榮森提供）

記者唐詠絮／彰化報導

出身彰化偏鄉的僑信國小校長黃榮森，有著與眾不同的悲慘童年時光，黃父在他很小就過世了，家庭貧寒，黃母原本要將他送人領養，因祭祖時即開始瘋狂哭鬧，3次都被不同領養家庭「退貨」，15歲黃母安排他當沙發學徒，被當年的老師黃瑞玉制止，提供聯考費用，才得以就讀師專公費生，進而翻轉人生。

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▲教育大愛菁師獎合照。（圖／黃榮森提供）

談起這名彰化在地與眾不同的校長，是個藝術界狂人，更是在地磺溪九怪的成員之一，獲得國家獎項無數，更有自己的教學方式，他常常用「謙讓」來勉勵自己，也督促著這群可愛的小學童，傳遞美學與幸福給每一個孩子，讓孩子的世界變得更加美麗精彩。

黃榮森今年2月才從靜修國小調任僑信國小，短短半年的時間，已經讓學校出現了不一樣的景象，為了推動國學，還親自站上高梯，花了整整4天，在活動中心的周邊牆壁用毛筆書寫整部弟子規，甚至美術班還榮獲全國第一的佳績。

▲黃榮森親自站上高梯書寫弟子規。（圖／黃榮森提供）

黃榮森更獲頒民間版師鐸獎的「教育大愛菁師獎」殊榮，他也將獎金全數捐出，在學校設立書法獎學金，獎勵優秀勤學的書法人才，傳承教育大愛精神。同時期勉自我不斷精進成長，扮演領航者的角色，用最初的心，走教育的路，帶領學校教學團隊追求卓越，成為學生一輩子的貴人，點亮每一個孩子的心燈。

在教師節當天，還推出溫馨「開箱文」，由小幼童及黃榮森騎著單車充當模特兒，右下方有學生制服、還有1隻小母雞、上方還附上三隻大毛筆及黃榮森親筆揮毫的感恩敬師文，整個畫面充滿了趣味，也讓今年的教師節有了不一樣的過節氣氛。

►即日起，我退出老化黨。

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