Matt Molloy的天空攝影　夢幻雲彩交織成印象派畫作　

莫內的名畫〈印象．日出〉奠定了印象派的地位，他以筆觸為主，一筆一筆畫上眼睛所看的景象，把日出的魔幻時刻中，那些慢慢變化的空氣跟光影凝聚在畫布上。而加拿大的攝影師馬特．莫洛伊（Matt Molloy）則利用縮時攝影技術拍攝瞬息萬變的天空，讓他的作品有如印象派繪畫一樣的迷人。

攝影師馬特．莫洛伊本來就擅長拍攝絕美的自然景色，曾以星軌為主題的攝影作品而熟為人知，後來他將拍攝星軌的技巧用在拍攝天空變化，創造出令人驚豔的攝影作品。

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莫洛伊通常採用固定視角拍攝天空，以縮時攝影的方式，拍攝幾個小時的天空、雲層跟光影的細微變化，然後他將數以百張的照片重疊在一起，並投入時間進行後期製作，每一張照片中的天空都被疊在一起，呈現出平常用肉眼也無法發現的景象，包括雲彩的細微變化。每張照片就像是出自印象派畫家之手， 層層疊疊的光影色彩讓人為之陶醉，分不清楚是照片還是繪畫？

圖文來源／MY MORDERN MET

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