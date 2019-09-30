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雲端最有錢／13字口訣5大心法 創8成勝率每年翻倍賺

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新聞節目中心／綜合報導

35歲就退休……德國股神科斯托蘭尼所撰寫一個投機者的告白，讓許多股市投資人奉為圭臬，投資股票到底是投資還是投機？事實上，所謂的投機是在對的時機裡買進，而不是汲汲鑽營的意思，所以今天的節目裡面，就請到兩位投資市場裡面的高手──朱家泓老師，朱老師57歲在人生走到盡頭的時候開始投資，花了兩三年的時間鑽研技術分析的技巧，成功把負債數百萬翻轉成幾千萬的獲利，他把這一套技術分析的心法整理成13字口訣及5大心法，要帶小散戶的你我，好好掌握時機，買進對的股票。

另外一位也是軍中退伍的教官──楊禮軒，由於對財報的高敏感度，他仔細鑽研財報，買進能夠提供高配股配息的股票，目前一年的股息將近兩百萬，所以大家不要再糾結18%了，兩位軍中退役的高手，不打仗，做股票也是一級棒。來聽他們怎麼說！！

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」，「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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▼ 《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

 《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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