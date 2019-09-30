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瘋電影／鏗鏘玫瑰　向願意幫忙帶外孫的外婆致敬

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文／賴賴

▲▼鏗鏘玫瑰。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

歌好聽，故事簡單，沒有愛情，單就一個年輕單親媽媽和阿嬤的奮鬥故事，劇情單薄所以引不起感動，但是立意甚佳，鼓勵一些單親媽媽勇敢追夢，並同時兼顧家庭，由於故事內容不細膩，整體感就普普。

女主角唱功了得，賦予這個腳色天真卻不髒的中二媽媽，很多時候都很想揍她的情緒，年輕卻生了兩個孩子，丟給自己的母親照顧，仍然玩心很重，從不成熟的單親到願意為子女付出的轉折，不夠深刻，差強人意但仍然鼓勵，整部片劇情流暢，看得輕鬆，歌好聽人漂亮，商業價值足夠。

有了孩子，依舊可以去追夢，不見得一定得去大城市，在自己家鄉仍然可以圓夢，前提是，要有個願意幫你帶孩子的好媽媽。


片　　名：鏗鏘玫瑰
英文名稱：Wild Rose
類　　型：劇情
上映日期：2019-07-12
片　　長：01時41分
導　　演：湯姆哈潑(Tom Harper)
演　　員：潔西伯克利(Jessie Buckley) 、 茱莉華特斯(Julie Walters) 、 蘇菲歐克妮多(Sophie Okonedo)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：采昌

劇情大綱

站在人生交叉點，傾聽夢想最真實的聲音

年輕有活力、性格奔放不羈的蘿絲琳（潔西伯克利飾演），她天生有副絕美嗓音，一心夢想成為鄉村音樂天后。然而她剛出獄、身無分文，又有兩個小孩要照顧；就連始終在背後幫助她的母親（茱莉華特絲飾演），都希望她能改頭換面、成為一個負責任的大人。有案底的蘿絲琳，困於現實壓力，只好到有錢人家幫傭。

就當她的雇主（蘇菲歐克妮飾演）發現她驚人的歌唱才華，並積極籌錢助她逐夢時，好不容易與孩子消除隔閡的她，將面臨家庭與夢想的艱難抉擇…。究竟，蘿絲琳能否找到夢想中最真實的聲音，唱出屬於自己的歌曲呢？

▲▼鏗鏘玫瑰。（圖／yahoo）

▲市面上充斥著這種無良知的女兒，老母幫忙照顧外孫，女兒卻忙於滿足私慾。

▲▼鏗鏘玫瑰。（圖／yahoo）

▲有幸遇到貴人，卻不敢告知自己有前科的事實。

▲▼鏗鏘玫瑰。（圖／yahoo）

▲你無法選擇父母，再糟糕的母親也是唯一。

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