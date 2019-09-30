　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

賴瑩真／漏水、馬桶不通、電燈不亮，房東或房客誰負責

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲租屋族最怕遇到房子漏水、馬桶不通，到底該由誰負責？原則上出租房屋的修繕責任通常由房東負責。（圖／取自免費圖庫pixabay）

佳佳上大學之後，就開始在學校附近租房子。她找到的這棟學生宿舍，裡面所有住戶都是學生，而且管理制度也很完善，讓佳佳覺得很放心。但等佳佳搬進去之後，問題才慢慢浮現。

首先是廁所馬桶老是不通，每隔幾天就要請房東來查看、請水電工來修理，讓人不勝其煩。此外，房東當初承諾會提供冰箱，但實際上冰箱已經壞了好久，房東卻不打算修理或換新，房客根本沒有冰箱可用。更慘的是，最近下了一場大雨後，宿舍竟然開始漏水了！佳佳立刻向房東反映，房東卻表示只是小問題，等天氣放晴就不會漏水了，令人為之氣結。佳佳到底該怎麼做呢？

租屋族在外租屋時，最恐怖的惡夢，除了遇到惡房東之外，就是害怕遇到房屋漏水、馬桶不通、電燈不亮等大大小小的問題，但是房東卻又不願意處理的情況了。因為這些問題不僅惱人，更重要的是，到底是房東應該負責，還是房客必須自己處理呢？修繕的費用到底是誰應該負擔呢？

租屋修繕責任多為房東負責

其實依照《民法》第423條的規定，出租人（房東）應該在租賃期間保持出租物品的使用狀態，使承租人（房客）可以依合約的約定合理使用。另外《民法》第429條也規定，租賃物的修繕責任，除契約另有訂定或另有習慣外，應由出租人負擔。因此，原則上出租房屋的修繕責任通常由房東負責。

但反過來想，如果房東一天到晚出現在承租的房子裡修理東西，勢必影響租屋族的生活起居，難免也會覺得彆扭吧！因此，比較合宜又折衷的辦法，就是在租屋契約內列出修繕責任歸屬清單，大的物件交給房東處理，小東西可以由租屋族自行修繕，就可省掉許多麻煩。

通常房屋需要維修的部分可分成下面幾大類：

1.房屋的硬體設施：包含房屋結構、隔間、牆壁、支柱、磚瓦、地板等等。
2.家具設備：包含沙發、桌椅、電視、冰箱、馬桶、流理台、熱水器等等。
3.消耗性用品：包含燈泡、燈管、水管、管路、水龍頭橡皮、小型家電等等。

一般而言，建議租屋族在和房東簽約時，可以就房屋的硬體設施及家具設備部分，約定由房東負責修繕。至於消耗性用品部分，便可以約定由租屋族自行負責處理，或者也可由房客代替房東處理之後，留存單據要求房東返還修繕費用，或直接從租金中扣除。這樣一來，不僅可以爭取修繕的效率，也可以避免房東頻繁進出打擾生活，一舉數得。

發現問題須盡快通知房東

租屋族必須特別注意的一點是，依據《民法》第437條的規定，如果發生了修繕責任屬於房東的相關問題，房客有告知房東之義務，而且必須在發現問題時立即通知。如果房客在發現問題後，沒有即時通知房東前來修繕，導致問題更為嚴重，甚至造成房東的財產損失，那麼房客也必須負擔相關的賠償責任！

舉例來說，承租的房子裡面發生了水管破裂的問題，在租賃契約中約定必須由房東負責修理，那麼房客就應該在水管一開始破裂時，立即通知房東。如果房客放著不管，任由破裂的水管不斷漏水，連帶影響到樓下住戶也開始漏水了，此時除了房東必須賠償樓下住戶的損失之外，房客也必須對房東的房屋及樓下住戶的部分，負擔賠償責任。

另外，依《民法》424條的規定，租屋處如有瑕疵，並且達到危及房客或其同住的人的安全或健康時，房客便可要求終止租約。即使在訂約時房客已經知道瑕疵的存在，或者預先拋棄終止租約的權利，仍然可以終止。因此，如果房屋漏水、管線破裂等情況太嚴重，已經到了影響房屋結構，或者有害房客的健康安全時，房客便可和房東終止租約。

如果房東在訂約時承諾的設備、家具等物品壞了，卻遲遲不願意修理，造成房客無法正常使用，等於房客繳了租金，卻得不到房東所承諾的品質，此時房客也可以依《民法》第435條的規定，請求減少租金。

總結來說，佳佳所遇到的問題可分成以下幾個部分處理：

冰箱壞掉卻不修理：由於房東出租房子的時候，已承諾會提供房客冰箱，而屬於租賃契約的一部分，因此無論是要修理也好，買新冰箱也好，房東都有義務提供冰箱供房客使用。

漏水：房子漏水通常是因為房屋結構受損而引起，或有內部管線破裂等問題，問題較為嚴重，必須花費巨資進行徹底的檢修工程才有辦法解決，當然必須由房東負責修理。

管線：老舊房屋因為管線問題，經常會發生馬桶不通、水管阻塞等小問題，如果每次都要房東來解決，不僅緩不濟急也影響生活。建議與房東協商，由房客處理之後，直接從租金中扣除修理費用。（本文轉載自《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》，出版社／和平國際文化有限公司）

好文推薦

賴瑩真／別人傳，我也跟著傳　散播性愛照、謠言，犯法嗎？

賴瑩真／電話催眠式推銷，簽約後能不能後悔？

▲▼賴瑩真律師新書，生活法律防身術。（圖／和平國際出版）●賴瑩真，律師，以淺顯易懂的方式傳遞法律知識，除了創立「律師說真話╳賴瑩真律師」YouTube影音頻道，也同步開設同名臉書粉絲團及Instagram專頁，著有《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
高鐵南延只省19min！屏東人一面倒「支持改善台鐵」嘆：鄉親
潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見「檢警追幕後指使者」
土水師傅「只算工錢」被狂侮辱　工程尾聲0收入...奧客：慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

2坪大店面押金10萬！　房東列「16項嚴格規定」：孝順父母且品貌端正

給兒子報扶養…不敢讓租客申請補助！　房東太太：擔心兒要多繳所得稅

房客怕「租金補貼」只能仰望　營建署公布：公益出租人享3稅優惠

大學生開學睜大眼！這種房子「母湯」租　違規房東恐被罰30萬

樓下天花板滲水！房東帶陌生人「可進妳房間」查水管　她急請假…網勸換鎖

租約到期！他問這3樣「房間消耗品」會帶走嗎　網看傻噓一片：侵佔了吧

房客未洗濾網...冷氣阻塞滴水　她問「維護費誰出」網全戰翻

賴瑩真／漏水、馬桶不通、電燈不亮，房東或房客誰負責

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

賴瑩真／漏水、馬桶不通、電燈不亮，房東或房客誰負責

《白雪公主》真人版正在選角！網友罕見「一面倒建議」狂推：拍出來是神作

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

別再亂翹二郎腿！腰薦椎「3度復發」慘...痛到無法下床

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

法律熱門新聞

賴瑩真／租屋處漏水、馬桶不通，..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

騎單車酒測超標　法界：罰300..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

龍建宇／工讀生不是人？

董介白／石木欽案被操弄的第四權

告訴6月期限　法界：過了就GG

住屋漏水相關法律問題

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

更多熱門

相關新聞

微罪易服社會勞動　創造社會三贏

我國刑罰中的微罪易服社會勞動服務，自2009年9月1日實施以來，至今已經超過10年。根據法務部統計，易服社會勞動服務若以最低工資計算，已經創造社會上近50億5千萬元的產值，又減緩監獄人滿為患、疏減國庫獄政5億元支出，便利受刑人更快復歸社會，可謂成功創造三贏局面。

遭指「大哥的女人」　張淑晶對周刊連環告敗訴

車震遭控性侵　後因姨丈到車上拿水判無罪

《失智症事件簿　法庭交鋒錄》用法律守護失智病患

中和9死縱火案　更審首開家屬痛批

關鍵字：

法律司改人權賴瑩真生活法律防身術租屋族惡房東修繕責任租霸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面