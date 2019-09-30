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外型似塑料攔住18噸戰機　央視近距曝光殲-15尾部起降鉤

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▲▼央視近距公開中國第一款艦載戰鬥機殲-15的尾部起降鉤，其外型材質雖像塑料但卻能攔住重達18噸重戰機。（圖／翻攝自央視）

▲央視近距公開中國第一款艦載戰鬥機殲-15多項細節。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

《央視》近日近距公開解放軍第一款艦載戰鬥機殲-15的尾部起降鉤畫面，其外型材質雖像塑料但卻能攔住重達18噸重的「飛鯊」。同時該機的前起落架採用雙輪設計，要比一般戰機更為粗壯堅固，除了能實現定點著艦外，若遇到降落時沒勾住阻攔索，能有足夠力量重新拉起復飛。

據了解，過去殲-15起降鈎的模樣從未對外清晰公開過，此次中國官媒曝光的畫面是最清楚的一次。《新浪軍事》指出，該起降鉤是30WT水壓機熱鍛而成，顏色故意漆上類似塑料白色以方便觀察鉤子磨損情況。此外，在起降鉤上還必須塗上一層經過特殊處理的電鍍漆，面對海面上空氣鹽分高的環境下能耐高溫、耐腐蝕。

▲▼央視近距公開中國第一款艦載戰鬥機殲-15的尾部起降鉤，其外型材質雖像塑料但卻能攔住重達18噸重戰機。（圖／翻攝自央視）

眾所皆知艦載機要在航空母艦上完成起飛和降落，其實最重要的不是艦載機起飛而是降落，回收戰機的過程涉及到阻攔索的拉製，若少了這一道防線，艦載機可能衝出甲板跑道。其次，阻攔索掛住起降鉤的過程也非常重要，白色的鉤搭配黑色的繩，是否勾到鋼絲繩一眼就能看清楚，此時戰機尾部勾到飛行員就推操縱桿，沒勾到就拉，這精細的操作過程只有0.1秒的判斷時間，「這0.1秒算得上是生與死的0.1秒」。

文章強調，遼寧艦阻攔索可說是殲-15艦載機飛行員名副其實的「生命線」，皆是由中國自主研製、百分百國產，其中所有關鍵性部件承力軸承都是出自於瓦房店軸承廠。至於阻攔索核心材料主要是平鋼絞大麻纖維芯，每根阻攔索大概需要5-9根鋼絲繩構成，每根鋼絲還混合12根主鋼絲來增加阻攔索的韌性。

▼殲-15在遼寧號航母著艦。（圖／翻攝騰訊網）

▲殲-15在遼寧號航母著艦（圖／翻攝騰訊網）

艦載機在行進中的航母上降落，一直被陸媒形容為「刀尖上的舞蹈」，彰顯其巨大的風險和難度，至於夜晚降落自然更添增成倍的危險性。去年5月底，透過《央視》公開殲-15在夜間成功進行滑躍起飛和阻攔著艦畫面，讓解放軍正式宣布遼寧艦已擁有24小時全天候完整的作戰能力。

▼殲-15夜間在母艦甲板上著艦成功 。（圖／翻攝自中國海軍網）

▲▼殲-15艦載戰鬥機夜間在母艦甲板上著艦成功 。（圖／翻攝自中國海軍網）

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