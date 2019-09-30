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名模的時尚髮型和髮質只能二選一？！全靠Dyson神級吹風機挽救脆弱髮絲

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▲現代人過度的染燙常常把毛麟片弄的雜亂不堪，尤其吹整工具運用不當，更容易造成乾燥、斷裂、稀疏等問題。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

女孩子輕輕一撥秀髮，閃閃發亮的光澤度真是迷死一票人，走在街頭立刻榮登最吸睛美女！時髦這檔事，「髮型」和「髮質」缺一不可，「髮型」和「髮質」顧好了整個時尚氣場絕對加分。不過，現代人過度的染燙常常把毛麟片弄得雜亂不堪，尤其吹整工具運用不當，更容易造成乾燥、斷裂、稀疏等問題，做出來的造型更是難以呈現髮絲的光澤與柔順感。模特兒甘曉孩長年因工作需求需要變換不同的造型，頭髮經過大量的髮膠固定、長時間的電棒捲傷害，就算到髮廊進行深層修護，也改善不了髮質受損、頭皮敏感與紅腫的問題。但是現今曉孩出現在鏡頭前，卻頂著一頭茂密黑髮、自然的髮絲光澤更凸顯她的氣質，仙女變成她的代名詞，不禁讓人好奇她到底使出哪項絕招，讓她喚回女神般的髮絲呢？

▲dyson。（圖／dyson）

▲模特兒甘曉孩長年需要變換不同的造型，頭髮經過大量的髮膠固定、長時間的電棒捲傷害，因而引發敏感性頭皮。(圖／翻攝自影片，以下同)

洗完頭另一件麻煩事，就是「吹頭髮！」用錯吹整工具，髮絲不是吹不乾就是靜電，整顆頭狀況越來越毛躁粗糙，許多女孩子乾脆選擇一刀剪短，一勞永逸！甘曉孩表示，「常常拍攝不同的角色造型，他們都需要對我頭髮做吹染整燙的動作，頭髮變得很乾燥。」工作引起的傷害，導致她必須花很多功夫、時間進行後續保養，吹完後的頭髮又乾又毛，頭皮也長不出健康髮絲，原因在於已經變成敏感頭皮，經常性紅腫過敏，任何營養護髮品都無法快速滲透至髮芯。

▲dyson。（圖／dyson）

頭皮就是肌膚的延伸，甘曉孩為了讓吹整時間更省時、省力，決定購入新一代「 Dyson Supersonic™ 吹風機」使用一段時間之後，發現吹風機的風量與溫度非常柔和，吹整同時感覺頭皮敏感問題降低，每天加強以正常洗、潤、護三步驟維護頭髮之外，換了一台吹風機輔助也發現髮絲越來越有光澤。

模特兒的工作分秒必爭，常常需要趕場、趕時間，「 Dyson Supersonic™ 吹風機」獨特的快乾設計也十分有幫助，加上搭配智慧溫控科技，保護頭髮的天然光澤，撫順毛鱗片同時減少髮質傷害，因為好握、好拿，不靠美髮造型師，自己手殘也能迅速上手，零技巧也能整理出有模有樣的美麗秀髮。

▲dyson。（圖／dyson）

▲dyson。（圖／dyson）

▲甘曉孩入手「 Dyson Supersonic™ 吹風機」使用一段時間之後，發現吹風機的風量與溫度非常柔和，吹整同時感覺頭皮敏感問題降低。

最讓甘曉孩稱讚的特點還有這一項，「『柔和乾髮吹嘴 』，使用之後發現頭髮慢慢變得有光澤，達到護髮護色的效果。」染髮最容易傷髮質，特殊色不到一禮拜更會面臨掉色、跑色問題，髮色還掉漆，髮尾又乾枯毛躁真的超邋遢。不過，無論髮色如何，擁有天使光圈的秀髮就能看起來有精神；此外，柔和乾髮吹嘴是針對呵護細軟髮質與敏感性頭皮設計，能夠擴散氣流，吹送溫和、較涼爽的氣流，重點是仍可以達到快乾效果。

對於模特兒工作屬性來說，「 Dyson Supersonic™ 吹風機」除了搭配捲髮烘罩塑型配件，可以變化造型，還有4段精密加熱控制，分別是100度C、80度C、60度C、28度C，依據需求來調整溫度。工欲善其事，必先利其器！想拯救乾荒毛躁的髮絲，把糾結、不好梳理與分岔的頭髮整理乾淨，學學模特兒甘曉孩從護髮工具開始，入手全世界女孩夢寐以求的「 Dyson Supersonic™ 吹風機」讓人不再厭倦吹頭髮，同時做好洗髮、潤髮、護髮三管齊下，勢必能當個回頭率超高的女孩，擁有蓬亮柔順的美麗秀髮。

擁有模特兒般的美麗造型與光澤髮質，產品連結: https://ppt.cc/fpjr2x

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