9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

▲康橋國際學校秀岡校區11年級學生，曾繁城、徐苡恩、陳佑星、高鈺攜手打造《鋼鐵人》，奪下2019世界機關王大賽高中組金牌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

動作小心翼翼，仔細調整位置角度，大夥兒分工合作，各自完成組裝項目，不一會兒工夫，征戰2019世界機關王大賽，榮獲高中組金牌的《鋼鐵人》再次發光登場。



▲康橋《鋼鐵人》征戰世界機關王大賽，勇奪高中組金牌。（圖／記者張凱喨攝）

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徐苡恩說：「這次機關王大賽的重點，就是要做『重生』的主題，然後我們有想到，薩諾斯的手指是代表著毀滅跟重生，所以我們就開始想了一些復仇者聯盟裡面的角色，像是美國隊長和最重要的鋼鐵人。」

「資源回收不是有些瓦楞紙，然後紙箱，所以我就用那些回收的瓦楞紙拼成這些，我就會想像那個零件長什麼樣子，然後我再把它黏起來，最後再噴漆。」負責情境設計的高鈺透露，包括鋼鐵人的盔甲、武器和手套，以及美國隊長的盾牌，從材料收集到上色完成，前前後後就花了他們4個月的時間。



▲康橋團隊花了4個月的時間製作瓦楞紙《鋼鐵人》。（圖／記者張凱喨攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生，曾繁城、徐苡恩、陳佑星、高鈺攜手打造的《鋼鐵人》兼具環保與美感，在今年的機關王大賽中成為吸睛焦點，但除了情境創意設計，要從9個國家共1095位選手中脫穎而出，更考驗他們解決問題的能力以及團隊默契。



▲機關王大賽也考驗學生解決問題的能力以及團隊默契。（圖／記者張凱喨攝）

「在做的時候，有一些特別的點需要去克服，例如說我們要如何把所有的機關串起來，然後是很流暢的串完，才會比較高分。」曾繁城認為，利用各種槓桿、齒輪、鏈條、浮力等科學原理，設計一道關卡並不難，但要讓10幾道關卡，關關連動，就得不斷地從失敗中調整。陳佑星則表示：「從一開始的構想、組裝到最後的成品，其中途中也是有爭執，但最後我們還是有培養好4個人的默契，然後在比賽中也順利地完成這件事情。」



▲國中組銀牌《侏儸紀》，結合恐龍與動物的模型來做場景穿越。（圖／記者張凱喨攝）

面對挑戰不怕挫折，加上賽前連續10天，每天近8小時的密集訓練提高速度與穩定度，讓康橋團隊紛紛繳出亮眼成績，不只高中組鍍金，國中組也獲得一銀一佳作。指導老師蔡宜蓁說：「國中組銀牌《侏儸紀》，結合恐龍與動物的模型來做場景穿越，他們整個情境有做出來，讓評審一看就會被吸引，然後該呈現的機關效果也都很流暢，就會讓評審覺得真的是有電影『回到未來』的感覺。」



▲康橋10年奪4+5金，堪稱機關王大賽常勝軍！（圖／記者張凱喨攝）

事實上康橋國際學校從2010年起，已經連續10年參加GreenMech機關整合賽，至今奪下了4座台灣賽金牌、5座世界賽冠軍，囊括22個前3名獎項，堪稱機關王大賽常勝軍，而幕後推手就是機關王社團指導老師許評貴，他說：「動手操作是一個未來的趨勢，所以其實我會用我自己的不同角度，不斷地激發出孩子的潛能，我希望他過程中不斷地挫敗，然後從挫敗裡面又接受挑戰！而透過機關王活動，他必須得去傾聽別的孩子的意見，來修正自己的想法，在團隊溝通方面也能有所成長，這些都是課本上學不到的寶貴經驗。」



▲指導老師許評貴，透過跨領域創新教學，引領康橋學子玩出一片天。（圖／記者張凱喨攝）

康橋透過各式特色社團、跨領域創新教學，讓孩子探索自我興趣，保持對學習的熱情與活力，也在動手動腦之中玩出一片天，站上國際舞台，為自己、為學校，更為台灣爭光！