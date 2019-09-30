　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲康橋國際學校秀岡校區11年級學生，曾繁城、徐苡恩、陳佑星、高鈺攜手打造《鋼鐵人》，奪下2019世界機關王大賽高中組金牌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

動作小心翼翼，仔細調整位置角度，大夥兒分工合作，各自完成組裝項目，不一會兒工夫，征戰2019世界機關王大賽，榮獲高中組金牌的《鋼鐵人》再次發光登場。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲康橋《鋼鐵人》征戰世界機關王大賽，勇奪高中組金牌。（圖／記者張凱喨攝）

請繼續往下閱讀...

徐苡恩說：「這次機關王大賽的重點，就是要做『重生』的主題，然後我們有想到，薩諾斯的手指是代表著毀滅跟重生，所以我們就開始想了一些復仇者聯盟裡面的角色，像是美國隊長和最重要的鋼鐵人。」

「資源回收不是有些瓦楞紙，然後紙箱，所以我就用那些回收的瓦楞紙拼成這些，我就會想像那個零件長什麼樣子，然後我再把它黏起來，最後再噴漆。」負責情境設計的高鈺透露，包括鋼鐵人的盔甲、武器和手套，以及美國隊長的盾牌，從材料收集到上色完成，前前後後就花了他們4個月的時間。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲康橋團隊花了4個月的時間製作瓦楞紙《鋼鐵人》。（圖／記者張凱喨攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生，曾繁城、徐苡恩、陳佑星、高鈺攜手打造的《鋼鐵人》兼具環保與美感，在今年的機關王大賽中成為吸睛焦點，但除了情境創意設計，要從9個國家共1095位選手中脫穎而出，更考驗他們解決問題的能力以及團隊默契。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲機關王大賽也考驗學生解決問題的能力以及團隊默契。（圖／記者張凱喨攝）

「在做的時候，有一些特別的點需要去克服，例如說我們要如何把所有的機關串起來，然後是很流暢的串完，才會比較高分。」曾繁城認為，利用各種槓桿、齒輪、鏈條、浮力等科學原理，設計一道關卡並不難，但要讓10幾道關卡，關關連動，就得不斷地從失敗中調整。陳佑星則表示：「從一開始的構想、組裝到最後的成品，其中途中也是有爭執，但最後我們還是有培養好4個人的默契，然後在比賽中也順利地完成這件事情。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲國中組銀牌《侏儸紀》，結合恐龍與動物的模型來做場景穿越。（圖／記者張凱喨攝）

面對挑戰不怕挫折，加上賽前連續10天，每天近8小時的密集訓練提高速度與穩定度，讓康橋團隊紛紛繳出亮眼成績，不只高中組鍍金，國中組也獲得一銀一佳作。指導老師蔡宜蓁說：「國中組銀牌《侏儸紀》，結合恐龍與動物的模型來做場景穿越，他們整個情境有做出來，讓評審一看就會被吸引，然後該呈現的機關效果也都很流暢，就會讓評審覺得真的是有電影『回到未來』的感覺。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲康橋10年奪4+5金，堪稱機關王大賽常勝軍！（圖／記者張凱喨攝）

事實上康橋國際學校從2010年起，已經連續10年參加GreenMech機關整合賽，至今奪下了4座台灣賽金牌、5座世界賽冠軍，囊括22個前3名獎項，堪稱機關王大賽常勝軍，而幕後推手就是機關王社團指導老師許評貴，他說：「動手操作是一個未來的趨勢，所以其實我會用我自己的不同角度，不斷地激發出孩子的潛能，我希望他過程中不斷地挫敗，然後從挫敗裡面又接受挑戰！而透過機關王活動，他必須得去傾聽別的孩子的意見，來修正自己的想法，在團隊溝通方面也能有所成長，這些都是課本上學不到的寶貴經驗。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲指導老師許評貴，透過跨領域創新教學，引領康橋學子玩出一片天。（圖／記者張凱喨攝）

康橋透過各式特色社團、跨領域創新教學，讓孩子探索自我興趣，保持對學習的熱情與活力，也在動手動腦之中玩出一片天，站上國際舞台，為自己、為學校，更為台灣爭光！

ET快訊
高鐵南延只省19min！屏東人一面倒「支持改善台鐵」嘆：鄉親
潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見「檢警追幕後指使者」
土水師傅「只算工錢」被狂侮辱　工程尾聲0收入...奧客：慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

實況主「統神」代言！臺中電競嘉年華9/20起連戰3天　盧秀燕邀全民參加

不只贏在起跑點！芝蔴街美語讓孩子「一步超越30年」

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

《白雪公主》真人版正在選角！網友罕見「一面倒建議」狂推：拍出來是神作

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

別再亂翹二郎腿！腰薦椎「3度復發」慘...痛到無法下床

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

生活熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

剛換iPhone 11想賣了　..

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布..

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班..

氣象局1030曝光「路徑西修」..

快訊／新竹市颱風不放假！林智堅..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

即／北北基聯合宣布：30日停班..

颱風假不同調　林智堅臉書被灌爆

新竹市開第一槍　率先宣布30晚..

米塔開眼了！暴風圈11時觸陸

更多熱門

相關新聞

高中戀人63年後重逢　80歲甜蜜閃婚

來自美國維吉尼亞州的鮑伯（Bob Harvey）和安妮特（Annette Adkins）高中時曾經交往1年，分手後各自結婚生子，也分別經歷了喪偶之痛，幾個月前重逢，2人彷彿重拾63年前的美好時光，並宣布將在10月結婚。80歲的鮑伯表示，這麼多年以來，一直把安妮特放在內心深處，無法忘懷，「我依然瘋狂地深愛著這個女人！」

韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮有人暈倒

郵差心臟停止靠「生命之鏈」重生

國中生從4樓扔下同學！母親發聲…

湯姆霍蘭德曝光小勞勃道尼3件暖事

關鍵字：

康橋GreenMech機關整合賽高中國中機關王機關王大賽鋼鐵人重生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面