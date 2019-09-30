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地表最強！風靡全球貴婦圈的淨顏聖品

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瑞醫 。（圖／shutter stock）

▲常常覺得肌膚無法潔淨透白，很可能你從洗臉開始就選錯產品導致保養不給力。（圖／shutterstock）

消費中心／綜合報導

明明已經努力防曬、回家也有好好卸妝，為什麼仍覺得肌膚卡卡、黃黃…始終無法潔淨透白？很有可能妳從洗臉開始就選錯保養品！風靡全球貴婦圈、人手一瓶的德國NOESA「全球最貴淨顏乳」一瓶可洗去10年髒污，還沒用過之前，妳一生都無法真正體會到什麼是「與潔淨零距離」的極致保養，趁今年週年慶從洗顏產品入手，感受NOESA傳說中神奇淨顏魔法，全面淨化雪白美肌。

地表最強！風靡全球貴婦圈的淨顏聖品(圖／品牌提供）

▲一瓶洗去10年髒污的NOESA全球最貴淨顏乳，是全球貴婦人手一瓶的洗顏聖品。（圖／取自NOESA臉書）

過去許多愛美女性忽略「洗臉」已開啟保養第一步驟！其實未經徹底清潔的毛孔，就像被塵封已久的祕密通道，再好的保養品也無法順利暢通連結直達肌底，因此好好洗臉不只能還原肌膚原始狀態，更能順利帶動後續保養效益。試著回想一下，過去用大量泡泡洗完臉之後是不是反而覺得肌膚更乾涸、渴求盡速注入保濕精華提供潤澤，也因此讓你完全難以將「洗臉」與「保養」畫上等號？這是因為泡泡洗顏含有界面活性劑等化學添加物，無形中對肌膚也是一種傷害。

知名美容保養達人小布老師表示，一般女性想好好保養，最好先洗淨自己的臉，必須先把臉洗對了，才能先一步避免引發敏感、發炎、毛孔粗大、蠟黃等問題。而NOESA「全球最貴淨顏乳」的淨化力，足以幫妳洗掉10年殘留在肌膚底層10年以上的汙垢、化妝品、化學殘留及毒素，透過逐一排空、同時優化肌膚防禦罩，洗出更亮麗潔白的年輕膚質！

也有不少網紅、美妝部落客也大讚NOESA「全球最貴淨顏乳」洗顏後的純淨舒適感非同凡響，不僅能洗淨一整天的塵埃、殘妝、以及倦容，更提供高效率的潤澤感，還原肌膚原始美麗狀態，宛如深入肌膚深層打開毛孔通道，還給肌膚自在呼吸的權利。

地表最強！風靡全球貴婦圈的淨顏聖品(圖／品牌提供）

▲由植物學權威Gerd博士級3位諾貝爾博士專利製成。（圖／資料照）

這是因為來自德國、由3位諾貝爾博士研發的NOESA保養系列，護膚概念根本性地與眾不同，更是全球唯一不含任何界面活性劑及化學添加劑的品牌！NOESA將嚴苛的科學精神實踐於保養研發，品牌嚴選來自喜馬拉雅山、阿爾卑斯山生長在4000呎海拔和250種高地英雄級野生植物，含有最高量的物化光子，透過諾貝爾9大專利的光束薄膜科技，精粹出植物的靈魂，一滴最高價值可達6歐元！品牌中最著名的還有重量級AI人工智慧抗老HIGHNESS鉑金系列，強調「讓光子能量直達皮膚直達肌底細胞層，達到回春效果」的特殊光子護理，同樣不含化學添加並保留神奇的植物能量，讓肌膚回歸最水潤的初貌。

由於NOESA每一瓶都是嚴選珍稀原料並以純手工打造，因此就像CHANEL、HERMES等奢華的精品包包一樣擁有專屬身分證，且採各國限額配給，因此必須經過預定和等候才能擁有。難得一年一度的週年慶，絕對是善用百貨滿額贈優惠入手NOESA的好時機，受全球貴婦愛戴的NOESA「全球最貴淨顏乳」更是矚目單品，今年就透過NOESA的神奇洗臉魔法體會「有感保養」的魅力，從此愛上自己的雪光奇肌。

關於NOESA鉑金光萃
NOESA鉑金光萃創辦人Gerd Gerken博士與多位獲得諾貝爾獎科學家合作，一生致力於研發植物光子能量，將「光子能量貨幣」分成八大生態進化系統(EcoSystem)，進化系統的第五階段強調「角質修護工程」，皮膚角質細胞是很脆弱，舉凡空氣、風、陽光、清潔劑、溶劑、化學藥物，都能對它產生干擾，導致角質脆化無法正常發揮，膚質呈現粗糙、乾燥、敏感….問題肌膚。第五階段的「光子能量貨幣」極速打開突破角質肌膚屏障，百分百極致修護，強化肌膚對環境傷害的保護力，透過深層淨透精密準確的保養，帶來水潤光澤晶瑩剔透的膚質。

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