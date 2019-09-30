上班族媽咪為孩子做早餐不再手忙腳亂！德國料理神器超給力！

▲入手一只好鍋，讓上班族媽媽快速料理好輕鬆！（圖／記者黃克翔攝，以下同）

消費中心／綜合報導

你是每天忙於照顧孩子、同時要兼顧工作的上班族「超人媽媽」嗎？悉心照料孩子、注重營養均衡的你，連早餐也堅持在家完成，才匆匆送孩子上學，每天忙到恨不得自己生出三頭六臂…其實你可以選擇一只隕石級材質的百年傳奇料理神器「菲仕樂碳矽隕石不沾平底鍋」，擁有專利烹飪之星鍋底，適用各式爐具，且迅速導熱均勻，結合專利塗層防沾黏更好清洗，讓你能快速料理早餐後，還能從容地喝杯咖啡享受晨間時光，活出自己夢寐以求的Work-Life Balance人生。

▲上班族媽媽每天早上匆匆忙忙為孩子做早餐，入手一只好的鍋具做料理更有效率。

早晨從起床到出門的短短時間內，上班族媽媽往往要開啟快轉模式，匆匆梳洗、準備早餐餵飽一家人。然而，忙中難免有錯，有時想煎顆太陽蛋卻因為鍋子不夠熱一鏟變炒蛋，不只料理慘兮兮，還可能讓美好的早晨瞬間「油煙瘴氣」。晚上回家心血來潮想來個大廚煎全魚、香辣炒蟹幫一家人加菜，想不到鍋具不給力，翻一翻整條魚沾鍋變魚鬆，還擔心海鮮貝類硬殼刮傷鍋面好心疼，更別提後續清理的狼狽。

▲菲仕樂碳矽隕石不沾平底鍋以隕石級材質製成，不必放油就能煎出早餐必備的漂亮煎蛋。

照顧孩子無微不至你，一定很希望自己能夠像貴婦一樣從容下廚、優雅做料理，然而「工欲善其事，必先利其器」，精挑細選一只頂級好鍋具，才能讓你輕鬆「進得了廚房、出得了廳堂」。來自德國的料理神器「菲仕樂碳矽隕石不沾平底鍋」以隕石級材質製成，不必放油就能煎出早餐必備的漂亮煎蛋，讓家中寶貝吃出健康，而且鍋體耐刮耐磨，連硬殼類如炒蟹、炒海瓜子或快速翻炒三杯雞也不怕刮傷，料理起來更加得心應手，煮飯少油煙、多健康，而且省時省力，徹底擄獲全家人的胃，多出來的時間可以陪陪家中寶貝！

▲入手耐用品質又好的「神級廚具」提升料理成功率，還可免去事後清理的麻煩。

尤其當媽媽的人一定都知道，好東西真的一分錢一分貨，有時CP值真的比不上絕對值！入手耐用品質又好的「神級廚具」提升料理成功率，還可免去事後清理的麻煩，才能愈煮愈有興趣。菲仕樂碳矽隕石不沾平底鍋打破不沾鍋傳統界限，出色的防沾黏功能讓上班族媽媽們好煮又好洗，採創新科技的獨家專利ADAMANT塗層，並融合碳矽微粒，更耐磨、防刮，可安心搭配金屬鍋鏟，即使天天煮，鍋具依然像剛買回家時一樣好用。符合人體工學的防燙握柄，翻炒容易且鍋體材質輕盈手持輕鬆，不僅適用所有類型爐具，傳導力也比一般不沾鍋更快，不論是慢火香煎或酥脆烘烤都可用。特別鍋身加高設計，便於製作帶有湯汁或較多量食材的料理，烹飪時油漬不亂噴，廚房乾淨好整理。

▲菲仕樂在全球累積眾多愛用者。（圖／翻攝自官網）

來自德國的菲仕樂創始於1845年，是世界上現存最古老的鍋具品牌之一，許多鍋具關鍵技術都與菲仕樂息息相關，像是將金屬鋁運用在廚具上、將硬橡膠結合鍋具作為鍋把手、蓋把手等隔絕熱傳導，研發現代壓力鍋、發明感溫全鍋變色不沾鍋等，菲仕樂悠久的歷史不僅猶如一部世界廚具的編年史，更屢獲紅點、德國iF設計獎等國際大獎，卓越品質和簡潔雅緻的設計，在全球累積眾多愛用者，甚至成為收藏品，目前許多名人貴婦都愛用。

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