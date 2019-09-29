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來台韓客「住完捷絲旅再訂晶華酒店」　潘思亮加速拓展多品牌版圖發威

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▲晶華國際酒店集團旗下第一個設計型風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館近日完成裝修工程並重新開幕。（圖／晶華提供）

▲晶華國際酒店集團旗下第一個設計型風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館近日完成裝修工程並重新開幕。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

晶華麗晶集團旗下西門捷絲旅近日改裝重新開幕，董事長潘思亮表示，集團兼有國際酒店品牌與自創品牌，加上接地氣的經營管理經驗助攻，他也觀察到來台韓國客源「住完捷絲旅、也會到台北晶華酒店訂房」，顯示拓展多品牌策略已現綜效，挹注營運表現可期。

攤開晶華麗晶集團在台版圖，都會區以「麗晶」、「晶華」等頂級品牌拓點，「晶英」、「捷絲旅」則定位為風格設計旅店，目標在全台遍地開花，捷絲旅繼西門館重新開幕後，林森館將以條通文化重新裝修，而晶英也將在台北市信義路信維郵局都更案後，扮演開發要角。

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▲晶華麗晶集團董事長潘思亮（左二）表示，捷絲旅台北西門館隨著西門商圈一起蛻變，改裝重新開幕後要以「愈在地，愈國際」理念突圍。（圖／晶華提供）

▲晶華麗晶集團董事長潘思亮（左二）表示，捷絲旅台北西門館隨著西門商圈一起蛻變，改裝重新開幕後要以「愈在地，愈國際」理念突圍。（圖／晶華提供）

潘思亮表示，今年是捷絲旅品牌十周年，要以「愈在地，愈國際」理念突圍，台北西門館融入潮文化的在地元素，服務面則以免費洗衣房、萬花筒般的鏡面休憩區，目前韓國觀光客源比重已超過五成。

為因應西門商圈的客源屬性，捷絲旅台北西門館的洗衣房，特別選用韓國知名品牌的洗衣機，讓入住的韓國客即使看不懂中文也能操作，同時提供免費的洗衣服務，看見旅人在行程中的需求更顯貼心，在短短一年內，韓國客源比重已從四成提升至五成六。

晶華麗晶集團表示，捷絲旅西門館目前以韓國、香港為主要客源，比重達八成，尤其近年韓國客比率大幅攀升，另日客、國旅占比達兩成。捷絲旅西門館過去平均房價為3,500元、住房率在80%至85%，重新開幕後目標平均房價將來到4,000元、住房率上看九成，挹注集團營運表現可期。

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