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快訊／新竹縣市「颱風假不同調」　市長林智堅臉書被4千留言灌爆

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▲▼林智堅臉書被灌爆。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲新竹市30日正常上班上課，市長林智堅臉書被網友留言灌爆。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

輕颱米塔逐漸逼近台灣，新竹市29日晚間10時許宣布，由於風雨未達放假標準，30日將正常上班上課，確定與新竹縣「停班停課」不同調，消息宣布後立刻引發網友激烈討論，市長林智堅的臉書也被網友灌爆，最新一則貼文1小時內就湧入了4000多名網友留言，而且人數還在持續上升。

有網友表示「整個北部就我們不一樣，外面風真的大，就不要明天早上臨時又改」、「住新竹縣，孩子讀新竹市，該怎麼辦」、「被罵與神準就一『縣』之間」、「志堅拜託，縣市同步」、「我要去幫我兒子整理書包了，大家晚安」、「我相信堅哥的決定，因為每次放颱風假，外面總是風平浪靜。」

請繼續往下閱讀...

還有人說「何必拿市民的生命安全冒險，縣市不同調」、「竹市放假可以同步嗎，這樣要去新竹縣上班的人很辛苦、很危險的」、「住在新竹縣風大，跑到新竹市上班真的很困擾」、「等到此時，結果縣市沒有同步，北區都放，唯有新竹市沒放，無奈」、「剛騎車差點摔倒。」

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要民眾的居住地、工作地、上班經過的任何一個縣市有停班停課，「為了安全考量，都可以放假」

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