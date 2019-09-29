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米塔恐中颱強逼！量販、超市備貨量增　營業時間曝光了

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▲▼家樂福人潮 。（圖／業者提供）

▲受到颱風影響，北北基宣布明天（30日）停止上班上課，而各家量販跟超市目前營業時間則維持正常。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，路徑西修，持續往北部外海移動。由於暴風圈不斷擴大，中央氣象局29日持續發布海警，也在晚間8點30分發布陸警，不排除米塔增強為中颱。對此，因應颱風來襲，量販跟超市也備足貨量，以供應民眾所需。

針對颱風米塔來襲，家樂福表示目前貨量充足，其中蔬菜備貨也準備好3天的量約30噸左右，水的部份約3千箱，比平常多一成左右，而零食泡麵也比平常多一成。至於明天（30日）停班停課縣市門市營業時間，目前都維持正常。

至於全聯則指出，因應民眾採買防颱商品需求，特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加 2～3成備貨量。另外需求高的蔬菜， 也有既定的促銷品項，目前備貨量已提高2～3倍，因應消費者採買需求。另外全台門市營業時間維持正常。

另外，愛買明天同樣維持正常營業時間，且已加強各項商品備貨量比平常多3倍，包含生鮮、零食泡麵區和水、微波食品等，且菜價維持穩定；同時適逢愛買週年慶檔期，百樣商品驚爆會員價，像是台酒碗麵系列2碗85元、韓國農心拉麵袋麵系列119元等。而有機綜合葉菜每包也有39元優惠。

▲▼量販湧人潮 。（圖／業者提供）

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