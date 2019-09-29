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強化航空消防救災能力　台南軍消空夜間聯合搶救演練

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▲台南市消防局晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局9月29日晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練，強化航空消防救災能力。

台南市政府為整合台南市各公民營機關救災能量，今年3月19日與台南航空站等公民營機關簽署合作備忘錄（MOU），考量為建立彼此合作默契，以強化特種災害搶救效率及組織動員應變能力。

▲台南市消防局晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南航空站主任楊益瑞表示，台南航空站每季皆會定期辦理搶救演練及組合訓練，本次藉由台南航空站消防人員第3季航空器夜間消防搶救演練下，以航空器事故導致大量傷患需緊急救護後送、事故現場火場搶救狀況想定，進行兵棋推演與實兵演練，增加彼此之間動員及協調。

▲台南市消防局晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長表示，這次是在簽署合作備忘錄後第1次在台南機場內共同辦理演練，除整合台南航空站周邊聯防戰力外，期許在結合軍方、消防局及航空站等救災能量下，在第一時間降低災害可能帶來的損失，以保障台南市市民生命財產安全，並展現黃偉哲市長守護大台南公共安全之決心。

▲台南市消防局晚上在台南機場內，與台南航空站消防隊、空軍第一戰術戰鬥機聯隊等單位，共同辦理夜間聯合搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲非常肯定這樣的聯合演練，公部門之間整合訓練及救災，能建立良好溝通及相互合作，並透過聯合搶救演練，彼此熟練救災技能及戰術運用。救災時各單位皆不分彼此，只有共同的目的，就是保護市民的生命及財產安全，對於消防人員的福利與自身安全，上任不斷推動第2套消防衣、空氣呼吸器個人化…等，有良好裝備及技能，才保護好市民及救災人員安全，提供大台南市民安全居住環境。

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