米塔核心增強「路徑再西偏」！北基宜桃暴風圈侵襲率破93%　風雨預報出爐

▲米塔颱風核心10級暴風半徑也擴大，強度還在持續增強中。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第18號輕度颱風米塔（MITAG） 來襲，中央氣象局持續發布海上陸上警報，米塔過去3小時略為增強，7級暴風半徑從150公里擴大至180公里，暴風圈逐漸接近東半部海面，最新路徑預報再度往西調整，預估30日晚間8時颱風中心將從東北角外海通過北上，北基宜桃暴風圈侵襲機率突破93%，其中基隆、宜蘭更高達98%。

氣象局29日晚間9時15分最新觀測，米塔颱風仍維持輕度颱風強度，中心位在台北東南方約600公里海面上，持續以時速21公里速度，暴風圈正朝西北、逐漸接近台灣東半部海面，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑也擴大至60公里。過去3小時略為增強，暴風圈稍擴大，對宜蘭、花蓮、台東將構成威脅。

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▲米塔持續發布宜花東陸上警報，暴風圈侵襲北基宜桃機率破93%。（圖／中央氣象局）



氣象局並公布最新「風雨預報」：

米塔颱風各地區未來24小時雨量預測顯示，降雨熱區最高落在新北市山區，恐將帶來至少300毫米、最高500毫米雨量，桃園山區200至400毫米，其餘基隆、新北市平地也都分別有150至300毫米、200至350毫米的降雨，台北市100至200毫米，桃園100至200毫米，新竹縣也有100至200毫米。

至於總雨量預測，基隆平地約有200至350毫米、台北市150至300毫米，新北市200至400毫米，桃園市150至250毫米，新竹市80至150毫米，新竹縣150至250毫米，苗栗、台中都市80至150毫米，南投50至100毫米。山區部分新北市最高累積恐破600毫米。

米塔颱風個警戒地區風力預測顯示，30日中午12時以後，宜蘭將出現最高10至11級強陣風，花蓮縣也有8至9級強陣風，蘭嶼綠島從30日開始強陣風都達10至11級強陣風，最高12級。

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