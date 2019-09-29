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潑漆偷襲何韻詩涉4大罪！統促黨2幹部偽裝反送中成員　北市警維安破功　　

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▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲何韻詩受訪突遭潑漆，當下面露驚嚇、表情凝重。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

香港知名反送中藝人何韻詩29日下午2時許遭到統促黨成員貼身潑漆，引發警方維安不力討論。台北市警局晚間說明，早在何女來台時，警方就曾建議派員保障人身安全，但遭拒絕。這次何韻詩參加「929台港大遊行」，警方規劃6名警力維護何韻詩安全，但市警局派出的「貼身保鑣」遭工作人員阻擋，無法貼身保護，反而是統促黨胡姓、梁姓男子配戴「反送中」工作帽、服裝混入何韻詩身邊潑漆，儘管在場警力立即上前逮人，但仍重創維安專業形象。

▲香港藝人何韻詩來台反送中遭統促黨人員潑漆、北市警員也遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

▲何韻詩來台反送中遭統促黨人員潑漆，北市警員也遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

市警局回應，目前涉案人已逮捕、將依刑法妨害集會遊行、毀損、強制、公然侮辱等4項罪名展開偵辦，目前2嫌拒絕夜間偵訊，將待明天再行偵訊調查，不過市警局強調，何韻詩臨時決定在濟南路群賢樓前接受媒體採訪，維安警力本打算進行近身保護，惟遭工作人員阻擋接近，警方僅能在附近周邊警戒。不料統促黨胡姓、梁姓2男配戴「反送中」字樣工作帽、穿著與主辦單位工作人員相似服飾趁機潑漆，所幸在場警力即與現場工作人員迅速壓制逮捕，但黃姓、蔡姓警員等2人衣服、身體也遭紅漆波及。

▲香港藝人何韻詩來台反送中遭統促黨人員潑漆、北市警員也遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警員遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方晚間強調，已安排更多警力保護何韻詩，將全力保障合法集會遊行，嚴厲譴責任何形式暴力犯罪行為，後續將追究統促黨涉案人員及幕後策畫、教唆潑漆行動者。台北地檢署、警政署與台北市警局目前已成立專案小組並召開聯合專案會議，強調將把參與這場潑漆活動的所有共犯緝捕到案。

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