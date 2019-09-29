快訊／大新竹不同步！竹縣停止上班課　竹市維持原訂正常上班課　

▲新竹縣市政府宣布30日正常上班上課。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

記者陳凱力／新竹報導

輕颱米塔持續逼近台灣，氣象局於晚間9點15分發布陸上颱風警。米塔以每小時約 21 公里之速度向西北移動，暴風圈已進入巴士海峽，持續朝臺灣東北部近海前進，對臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、臺灣東北部海面、臺灣北部海面及臺灣海峽北部及宜蘭、花蓮、臺東地區構成威脅，由於風雨仍未達標，新竹市政府也在晚間宣布30日正常上班上課，而新竹縣政府則宣布停止上班課。

根據最新氣象資料顯示，第18號颱風米塔過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在臺北東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、臺東將構成威脅。此外，除了嘉義、台南、高雄、屏東5縣市政府已於9時20分全數宣布正常上班上課，新竹市政府也在晚間10點宣布30日正常上班上課，新竹縣政府則宣布停班課1天。

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氣象局提醒，29日颱風外圍環流逐漸影響，宜蘭縣及新北市山區已有局部豪雨發生，基隆北海岸、臺北市山區及桃園市亦有局部大雨；隨著颱風接近，30日北部、東北部及東部地區的降雨將持續增加，風勢亦將逐漸增強，除須留意短時強降雨外，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

【20:15更新】

由於桃園、新竹縣宣布30日暫停上班上課1日，僅新竹市仍正常上班課，考量桃竹竹共同生活圈，因此新竹市政府於晚間10點15分再改「30日暫訂上班上課」，目前市府仍就「30日是否上班課」做最後定調中。

【20:45更新】

新竹市政府經過討論後，於晚間10點45分決議，維持原訂公告：30日正常上班上課。

警戒區域及事項

陸上：宜蘭、花蓮、臺東嚴加戒備並防強風豪雨

海上：臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

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