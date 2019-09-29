快訊／米塔更強壯「升格中颱」！肥大暴風圈將觸陸　陸警擴大納台中以北、南投

記者許力方／台北報導

第18 號米塔（MITAG）增強，中央氣象局29日深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報，米塔颱風已經增強為中度颱風，近中心最大風速增強至每秒33公尺，目前中心位在宜蘭南南東方海面，持續向西北移動，強度、暴風圈還有增強擴大趨勢，陸上警戒區域也將台中以北、南投納入範圍。

▲米塔持續增強逼近台灣，北北基桃宜竹6縣市已宣佈放颱風假。（圖／中央氣象局）



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米塔增強中度颱風，氣象局表示，颱風暴風圈已進入巴士海峽，對台中以北地區及南投、宜蘭、花蓮、台東構成威脅。預計未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

陸上警報範圍：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東嚴加戒備並防強風豪雨

海上警報範圍：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備

氣象局最新觀測，米塔颱風29日深夜11時30分中心位在宜蘭南南東方約500公里海面上，稍降速以時速20公里速度，向西北朝北部外海移動，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風也到每秒43公尺，相當於14級風，7級暴風半徑維持180公里，10級暴風半徑60公里。

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