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米塔颱登陸前夕「台灣人愛觀浪」　海巡署500壯士一天勸離千人

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▲遊客颱風天執意划獨木舟出海引發海巡署長陳國恩感慨。（圖／記者張君豪翻攝）

▲米塔颱風襲台前夕，海巡署統計全台勸離觀浪民眾一天突破千人；圖為颱風天執意划獨木舟出海民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中央氣象局資料顯示「米塔」颱風不斷增強，快速往台灣方向移動，目前東部海域已掀起密集長浪，預計30日對台灣本島影響最劇！氣象局呼籲，民眾應及早做好防災準備。但由於台灣民眾實在太愛冒險到海邊觀浪、海巡署統計光是29日勸離觀浪民眾，就已動員超過外勤海巡人員507人次，而遭勸離者更高達1047人！

海巡署29日第一時間成立應變中心，對岸際觀浪及海上作業船隻展開勸離、勸返作業，除了對國人進行勸導外，更貼心運用日、英語廣播，提醒外籍人士遠離岸際；統計動員能量達到507人次、67車次、17艇次，目前為止已勸離1047人、218車、344船。

海巡署表示，為了確保民眾安全，已在台灣北部、東部、綠島、蘭嶼、馬祖等地區域備便巡防艦12艘、巡防艇18艘、救生艇14艘及599人，隨時待命執行災防工作。海巡人員呼籲，颱風期間請民眾勿進入已公告禁止限制之岸際區域觀浪或遊憩，維護自身安全也避免受罰。

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