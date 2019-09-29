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出席台中青荷總會　李佳芬自嘲：一直被黑，常和韓國瑜換手抓癢

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▲李佳芬出席台中青荷總會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬和立委參選人一起高舉雙手喊「當選！」（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬29日出席台中市青荷總會會員大會，台中紅派大老廖了以、林敏霖、張清堂和黑派顏清標等人全和李坐同一桌。席間，顏高聲拜託大家讓「韓國仔」當選；李佳芬致詞則自嘲總是被黑，所以常和韓國瑜換手抓癢，相互取暖，講到激動處，她連說三次「絕不信黑暗會戰勝光明」。

▲李佳芬出席台中青荷總會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬和紅黑派大老坐同一桌。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市青荷總會今天舉行一年一度會員大會，紅派大老、前總統府秘書長、總會長廖了以及前台中縣議長林敏霖、前台中市議長張清堂、議長張清照，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、副議長顏莉敏，立委江啟臣，立委參選人林佳新、李中，及莊子富、黃仁服務團隊也到場。

▲李佳芬出席台中青荷總會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬在顏清標等人陪同下走進會場。（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬早在10點半就抵達，先和紅黑派大老會談80分鐘後才走入會場，旋即受到民眾熱情歡迎。

▲李佳芬出席台中青荷總會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬為青荷總會授旗。（圖／記者鄧木卿攝）

廖了以和顏清標先後發言，一致拜託大家發揮以往支持他們的精神支持韓國瑜。顏大聲疾呼，拜託大家讓這個「韓國仔」當選，立委全壘打，好不好，台下隨即回說「好」。顏隨後也笑笑說，希望大家不要只是在餐桌上喊而已，要真正以行動支持。

李佳芬致詞時，首先感謝在座各位的支持，她代表韓國瑜向大家一鞠躬，今天大家這麼辛苦的聚在這裡，就是希望老百姓能安居樂業，國泰民安，風調雨順，但目前台灣整體環境，早已遠遠落後亞洲其它地區，而且愈來愈嚴重，韓國瑜的參選，唯一只有希望中華民國更好，不是要求功成名就，而是各行各業都過得很好，重新回到最光榮的時刻。

李佳芬反問在座，有多久沒有看到國旗旗海飄揚了？她相信，韓國瑜能重新找回中華民國的信心，台灣人本性敦厚、善良，絕對可以發展得更好，韓在三重造勢晚會上曾說過，擁護中華民國、支持中華文化、堅守自由民主，最後是莫忘世上苦人多。

李也分享最近和韓國瑜的小無奈，就是換手抓癢，今天誰被黑了，另一人就抓癢安慰，她從來沒有看過總統候選人被舖天蓋地的抹黑，史上未見，她說到激動處還連說3次絕不相信「黑暗面會戰勝光明面」，面對所有污衊，她絕對不會被打倒，而且會和韓國瑜光明磊落的站著，一起找回台灣的核心價值。

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