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台港遊行不畏風雨　董事長樂團大唱台語版《願榮光歸香港》

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▲▼ 台港大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲929台港大遊行-撐港反極權。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

929撐港反極權台港遊行今（29日）舉行，整場活動從下午4時開始登場，晚間6時則是晚會時間，包括音樂人吳志寧、巴奈、滅火器主唱楊大正等音樂表演，也邀請到音樂人何韻詩、香港學聯學生、台灣公民陣線發起人吳叡人、前香港民族黨召集人陳浩天等人喊話。活動最後則由董事長樂團唱出台語版的《願榮光歸香港》。

儘管晚今晚天氣不佳、大雨不斷，但是反極權行動人潮仍不退去。下午被潑紅色油漆的何韻詩晚會也再次站在舞台上，一上台受到全場民眾歡呼、拍手、尖叫。何韻詩指出，「雖然我今天下午受到非常粗暴、非常無理的攻擊，我覺得那個舉動就是為了讓我害怕，讓我們恐懼，讓我們不再走出來，但是我們會害怕嗎？ 不會」

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▲▼ 台港大遊行,滅火器 。（圖／記者李毓康攝）

▲滅火器主唱楊大正。（圖／記者李毓康攝）

何韻詩也說，現在已經不是白色恐怖，已經走到紅色恐怖的狀況，面對這種狀況真的不能退下來，只要一個人願意走出來，其他人就會跟著。講完，何韻詩也與楊大正合唱島嶼天光。

▲▼ 台港大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲董事長樂團合唱台語版《願榮光歸香港》。（圖／記者李毓康攝）

對於香港反送中議題一直很關切的音樂人巴奈除了演唱歌曲外，也表示，現在的香港人一天天失去人權，因此更應該站出來支持。楊大正也呼籲，「台灣人需要和香港一直站在一起，告訴全世界，我們選擇的是人權普世價值。」吳志寧也說，雖然無法在第一線與香港朋友站在一起，但希望為香港人而唱。

▲▼929台港大遊行—撐港反極權。（圖／記者李毓康攝）

▲▼929台港大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 台港大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

吳叡人則表示，他在「雨傘革命」時就預言香港人將在一次次追求民主自由鬥爭中形成政治共同體，他也因此被香港政府禁止入境，「但沒關係，因為香港人在最黑暗的時候，以生命為代價創造自己的共同體，我有幸見證這個時刻，作為一個政治學者，作為一個人，我從來沒有像此刻如此驕傲。」

主辦單位也在晚間8點時提供最新遊行人數統計資料，台北場10萬人、新竹場400人、台中場1000人、台南場2000人、高雄場5000人。

▲▼ 「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼929台港大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

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