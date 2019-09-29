下午2時前維持正常營運！高鐵30日全天營運狀況曝光

▲高鐵30日下午2點以前維持正常營運。（圖／記者賴文萱攝）

記者黃凱翊／綜合報導

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，目前以西北方向持續朝北部外海移動，中央氣象局持續發布海警，預計晚間8點30分發布陸警，不排除增強為中颱。高鐵也宣布30日下午2點以前維持正常營運。

台灣高鐵公司表示，因應米塔颱風來襲，各車站、基地跟全線都已完成防颱準備，將會加強巡檢頻率，目前依據各項氣象資訊綜合研判，30日下午2點(含)以前將維持正常營運。30日上午10點將公告14點之後的營運模式。

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高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，機動提升應變等級，並隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱準備。颱風期間為確保列車運行安全，若風速、雨量達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站 （http://www.thsrc.com.tw/） 、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

依據最新的歐洲數值預報模擬，天氣風險公司示警，米塔颱風在沿著花東外海北上的過程，有可能會受到台灣地形牽引，路徑更向西偏折，「登陸宜蘭或東北角」的機會是存在的，這也會把颱風核心的10級暴風圈帶進台灣陸地，風雨會更為劇烈。10月1日上午起颱風就會快速向北遠離，預估各項警特報也會陸續解除。

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▲塔米颱風強降雨區。（圖／中央氣象局）



台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：



1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。



2. 為確保列車運行安全，若風速、雨量達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。