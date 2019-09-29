示威者縱火「港島多處燃燒」！水炮車沿街灑水　速龍小隊射催淚煙

▲有香港示威者發起0929全球反極權大遊行。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中、黃彥傑／台北–香港 連線報導

香港示威者發起「9.29全球反極權大遊行」在立法會旁的濟南路集合，稍早繞到西門站返回，向政府表達訴求。根據最新消息，部分激進示威者在港鐵港島站附近多處縱火，港警派出速龍小隊，舉黑旗、施放催淚煙，隨後壓制多人。

綜合港媒報導，香港示威者29日發起「9.29全球反極權大遊行」，以「全球連線，對抗極權」為口號，在立法會旁的濟南路集合，沿著中山南路、青海西路、公園路等路，一路繞回濟南路進行晚會。

▼港警壓制示威者。（圖／記者黃彥傑攝）



部分激進示威者下午4點抵達金鐘道，在當地投擲汽油彈、用雜物堵塞道路，港警隨後射擊多發催淚煙彈，驅趕示威者。受到示威者的活動影響，港鐵下午4點45分宣布，港島線不停金鐘站。

由於金鐘道警民衝突激烈，防暴警稍早舉起橙旗，施放催淚煙驅趕，同時制服多名示威者。除了金鐘道以外，有示威者在灣仔軒尼詩道設置路障，點火燃燒，導致當地煙霧瀰漫；港警隨後出動水炮車，沿街灑水。

最新消息指出，示威者開始撤退；警方在各個路口設點攔截。部分示威者見港警人力較少，直接面對面跟警方對峙，但警方隨後開槍驅離。



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▼示威者佔據馬路，堆設路障。（圖／記者黃彥傑攝）