　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

示威者縱火「港島多處燃燒」！水炮車沿街灑水　速龍小隊射催淚煙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

▲有香港示威者發起0929全球反極權大遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中、黃彥傑／台北–香港 連線報導

香港示威者發起「9.29全球反極權大遊行」在立法會旁的濟南路集合，稍早繞到西門站返回，向政府表達訴求。根據最新消息，部分激進示威者在港鐵港島站附近多處縱火，港警派出速龍小隊，舉黑旗、施放催淚煙，隨後壓制多人。

綜合港媒報導，香港示威者29日發起「9.29全球反極權大遊行」，以「全球連線，對抗極權」為口號，在立法會旁的濟南路集合，沿著中山南路、青海西路、公園路等路，一路繞回濟南路進行晚會。

▼港警壓制示威者。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

部分激進示威者下午4點抵達金鐘道，在當地投擲汽油彈、用雜物堵塞道路，港警隨後射擊多發催淚煙彈，驅趕示威者。受到示威者的活動影響，港鐵下午4點45分宣布，港島線不停金鐘站。

由於金鐘道警民衝突激烈，防暴警稍早舉起橙旗，施放催淚煙驅趕，同時制服多名示威者。除了金鐘道以外，有示威者在灣仔軒尼詩道設置路障，點火燃燒，導致當地煙霧瀰漫；港警隨後出動水炮車，沿街灑水。

最新消息指出，示威者開始撤退；警方在各個路口設點攔截。部分示威者見港警人力較少，直接面對面跟警方對峙，但警方隨後開槍驅離。

►颱風天在家變美，偷偷分享少女秘密！

▼示威者佔據馬路，堆設路障。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
即／台東縣宣布明天正常上班課　「蘭嶼、綠島停班停課」
桃園市復興區宣布「明天停班停課」！米塔風雨達標
傳奇結束！恰恰最終打席出局　全場球迷悲傷靜默
花蓮縣宣布明天正常上班課
米塔更壯了！暴風圈擴大至180km　陸上警報發布！
直播／中心恐偏折登陸！氣象局曝光米塔颱風最新動態
中職／彭政閔引退日不完美！兄弟1比2輸球　下半季稱王再等等
台中市宣布明天正常上班課
米塔恐成中颱逼台！高鐵明日營運狀況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

示威者縱火「港島多處燃燒」！水炮車沿街灑水　速龍小隊射催淚煙

中美第13輪談判「十一」後1周展開　劉鶴將率團赴美國

大陸吸收外資進世界第二　陸商務部長：外企貢獻20%稅收

影／示威者邊撤退邊縱火！　港鐵灣仔站「入口成火海」...水炮車再出動

反送中「光頭警長」參加十一　不讓女兒讀香港學校「怕學示威者」

爸喝喜酒醉倒路邊！　隔早玩手機發現「4歲女兒不見」：不小心的

影／港警大規模拘捕示威者！　有印尼記者中彈倒地

影／香港示威者向政總丟燃燒彈！　警狙擊手高處向地面「無差別發射」

影／示威者朝港府總部「投擲汽油彈」　水炮車出動噴藍色水柱

影／港警平射多枚催淚彈！　示威者擺「雨傘陣」展開對峙

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

示威者縱火「港島多處燃燒」！水炮車沿街灑水　速龍小隊射催淚煙

中美第13輪談判「十一」後1周展開　劉鶴將率團赴美國

大陸吸收外資進世界第二　陸商務部長：外企貢獻20%稅收

影／示威者邊撤退邊縱火！　港鐵灣仔站「入口成火海」...水炮車再出動

反送中「光頭警長」參加十一　不讓女兒讀香港學校「怕學示威者」

爸喝喜酒醉倒路邊！　隔早玩手機發現「4歲女兒不見」：不小心的

影／港警大規模拘捕示威者！　有印尼記者中彈倒地

影／香港示威者向政總丟燃燒彈！　警狙擊手高處向地面「無差別發射」

影／示威者朝港府總部「投擲汽油彈」　水炮車出動噴藍色水柱

影／港警平射多枚催淚彈！　示威者擺「雨傘陣」展開對峙

歐陽娜娜「側顏照」撞臉神明！　「額頭超圓+凸一塊」網驚：好像壽星公

中職／悍將阻擋兄弟封王　陳連宏：感謝選手沒放棄

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

中職／暴力猿狂轟5發全壘打　桃猿17比5輕取統一

曹純玉柏林馬拉松再破自己全國紀錄　田協頒獎金續拼東奧達標

中職／忍痛開轟回敬象迷　蔣智賢想和彭政閔說聲謝謝

快訊／雲林風雨未達標　縣府宣布：30日正常上班上課

出席台中青荷總會　李佳芬自嘲：一直被黑，常和韓國瑜換手抓癢

中職／謝謝前輩！讓彭政閔最後出局　陳鴻文：拿出最好自己

米塔颱風攪局「幽靈船」延後拖離　林姿妙：請航港局加速拖救

大陸熱門新聞

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

客運撞上對向貨車　釀36死36..

熟女出租自己　2次愛愛卻收嘸錢..

14歲女孩揪友玩「可樂罐爆米花..

51歲男隨手擠痘痘...就醫驗..

爸喝喜酒醉倒路邊！隔早滑手機「..

香港查台灣旅客　防止「戰略物資..

陸籍工程師臉書總部跳樓　傳遭職..

港示威者丟燃燒彈！警高處「無差..

OL搭捷運　遇噁男「猛頂後庭」

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

美軍雷根號航母　疑遭7共艦包圍

打110舉報辣媽　國三弟：每晚..

更多熱門

相關新聞

快訊／聲援香港晚會　阿北亂入嗆聲遭架走

高雄「929聲援香港晚會」有不少港生與民眾自發性參加，不過稍早在台下觀眾席中，一名男子突然大罵港生及民眾「中毒太深」，並比出倒讚及數落的手勢。群眾見狀，立即大喊要男子「滾蛋」，警方則上前將人帶到舞台後方進行安撫，避免衝突持續擴大。

「新竹連儂牆」號召929挺香港！　便利貼海貼滿牆

何韻詩不畏潑漆：比起恐懼更是憤怒和堅定

示威者縱火　港鐵灣仔站成火海

反送中「光頭警長」受邀參加十一　

關鍵字：

港島反送中全球反極權大遊行立法會點火汽油彈水炮車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

更／米塔恐中颱　全台「停班停課」懶人包

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔死

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面