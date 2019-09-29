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米塔颱風攪局「幽靈船」延後拖離　林姿妙：請航港局加速拖救

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▲▼颱風來襲前夕「幽靈船」又拖不動，林姿妙請航港局加速拖救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼颱風來襲前夕「幽靈船」又拖不動，林姿妙請航港局加速拖救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

米塔颱風與大陸來的「幽靈船」都來攪局！28日天上午，漂流到宜蘭頭城鎮大溪火車站前方海邊礁區擱淺的「幽靈船」，航港局北部航務中心尚未拖離，加上颱風來襲，考量安全，待颱風過後再行拖帶。但宜蘭縣長林姿妙29日視察時，特別呼籲航港局務必加速拖離，若因颱風造成安全危害與財產損失！航港局必須負起責任，而航港局表示願意概括承受。

▲▼颱風來襲前夕「幽靈船」又拖不動，林姿妙請航港局加速拖救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣府表示，有關宜蘭頭城鎮大溪火車站前方海邊礁區擱淺的大陸「幽靈船」拖離處置問題，縣長林姿妙因颱風即將來臨，她身為轄內應變中心指揮官，必須確保縣民安全及環境保護為優先，航港局對於擱淺船隻的拖救作業，縣府一定全力協助中央提供必要的救難器材，包括照明設備、攔油索，吸油棉，漁船等。

▲在宜蘭大溪火車站前方海邊礁區擱淺的大陸籍「幽靈船」。（圖／宏棋號解說員簡逢均提供）

▲在宜蘭大溪火車站前方海邊礁區擱淺的大陸「幽靈船」。（圖／宏棋號解說員簡逢均提供）

但林姿妙也希望航港局務必在最短時間內將擱淺的無主船隻儘速拖離。如果颱風前無法完成，也必須加強安全與防颱維護措施，讓傷害降到最低。

航港局北航中心主任張德義說，工作人員已先行登船隻檢查，發現船艙浸水及油汙浮出，研判船身破裂，免船身在破裂情形下，在拖帶時恐沉入海中。

另，數量不多油污主要是機艙油管殘油，先行在船隻周邊佈放攔油索及吸油棉，避免船隻油污外洩，並進行船的防颱工作準備，又，米塔颱風颱風即將來襲，待颱風過後再行拖帶。

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