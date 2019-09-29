929挺香港！新竹連儂牆號召聲援　便利貼海撐香港　

▲新竹連儂牆現場聚集了將近300位民眾「挺香港」。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「929聲援香港」行動，引起各界關注，新竹市東門圓環地下道的連儂牆團隊也發起串聯力挺香港，現場有近300位民眾自發性參加，而民進黨及、時代力量及綠黨市議員及民代也在傍晚到場聲援。



民進黨立委參選人鄭宏輝多次表態聲援香港，他說，「民主、自由、人權」已是普世價值，這次到新竹連儂牆也是為了表達反極權、撐香港的態度，隨後與同行的其他議員一起綁上黃絲帶。現場還有民進黨籍市議員李妍慧、曾資誠、劉康彥、鄭美娟、新竹縣市代蔡蕥鍹，時代力量市議員廖子齊，綠黨議員劉崇顯等人一起到場支持。

活動在傍晚5點半開始，但在5點前就已有綠續支持者到現場支持，現場也有各式相關活動小攤，販賣關於香港與民主的二手書、免費索取黃絲帶以及現場拓印「香港加油」等文字在布條上的活動，而位於地下道的「新竹連儂牆」也幾乎被支持者的便利貼貼滿，不止年輕學生到場支持，更有媽媽帶著孩子一同下寫「香港加油」等標語，至晚間7點止，活動現場人數已達300人。

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