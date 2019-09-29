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929台港遊行何韻詩被潑漆　蔡英文：不要挑戰台灣民主法治

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▲蔡英文出席中部工業區後援會成立大會。（圖／蔡英文台中競總提供）

▲▼蔡英文出席中部工業區後援會成立大會，受到熱烈歡迎。（圖／蔡英文台中競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文29日出席中部工業區後援會成立大會，為後援會代表授旗，現場支持者逾千，全體高喊「轉動經濟，台灣要贏」，離去時面對媒體詢問港星何韻詩在台灣遊行被潑漆一事，蔡表示，台灣是民主社會，但不容許這種行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治。

▲蔡英文出席中部工業區後援會成立大會。（圖／蔡英文台中競總提供）

蔡總統下午連跑3場後援會，分別是消防產業後援會、中部工業區後援會和中台灣牙醫後援會，在工業區後援會部份，由立法院長蘇嘉全、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、立法委員張廖萬堅、黃國書、洪宗熠、台中市議員張家銨等人陪同，每位出席者手上都拿到齒輪，表示每個人都不可或缺，全力衝刺、各司其職，象徵台灣經濟不斷向前、不斷突破，勇敢前行。

▲蔡英文出席中部工業區後援會成立大會。（圖／蔡英文台中競總提供）

▲蔡英文表示，台灣是民主國家，但不要挑戰台灣法治。（圖／蔡英文台中競總提供）

蔡英文離去前面對媒體詢問港星何韻詩在台灣遊行被潑漆一事，對於在台灣的民主遊行卻發生暴力事件，蔡回答，相關事情警方已有所掌握，一定依法嚴辦，台灣是民主社會，但不容許這種行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治。

蔡表示，台灣現在的總體經濟環境，不但被評為全球最穩定，還和德國、美國、瑞士共同被列為全球4大「超級創新國」，她並感謝立法院長蘇嘉全，感謝立法院，讓眾多重要的法案通過，讓政府執政更有效率，讓人民有感。

她說，上一次選舉，工業區後援會全國只辦一場，今年擴大規模分三區舉行，北中南各一場。她感謝工業區長期以來一直給政府最大力的支持，而且全體動員，讓大家看到中部工業區非常團結。

蔡特別感謝經濟部長沈榮津帶給產業界很大的幫助，並接下許多困難的問題，協助廠商一步一步解決，將工業區做立體化的更新，另外，她也提到從年初至今，已有6千多億台商回台投資，外商也持續加碼投資台灣，在台灣設立研發中心與製造中心，同時帶動國防產業。

離岸風電方面，蔡英文表示，國產化離岸風電設備，對台灣的製造業與技術有很大提升，希望台灣未來可以成為離岸風電的亞洲中心，並往亞洲其他地區擴展，加入國際供應鏈中，她請大家再給執政團隊4年，在已經打好的基礎上，把產業建構起來，成為在全球具有競爭力的國家，並且帶動台灣下個世代在全球產業的地位與發展。

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