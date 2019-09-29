米塔中心恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過宜蘭、大台北」　劇烈風雨時程出爐

▲米塔颱風暴風圈持續擴大，接近台灣時將達強度巔峰。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第18號輕度颱風「米塔」（MITAG）步步逼近，中央氣象局持續發布海上警報，預估今晚至30日（下周一）有機會增強中颱，降雨明顯增強，集中東北部、北部以及花蓮北部，恐出現豪雨以上降雨。天氣風險公司公布風雨時程表，預估北部、東部風雨最劇，且依據歐洲數值預報，颱風中心恐登陸宜蘭或東北角，把核心10級暴風圈帶進陸地，掠過宜蘭、大台北地區，風雨會更劇烈，「來者不善」。

天氣風險公司公布最新米塔颱風風雨時程表，結合颱風路徑、風雨劇烈程度、風雨時程，預估米塔正在增強，接近台灣前，恐將發展至中度颱風，暴風半徑擴大至200公里，10級暴風圈也會掠過宜蘭與大台北，「來者不善」。

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▲米塔颱風近逼，劇烈風雨時程出爐。（圖／天氣風險公司）



▲米塔路徑系級預報恐偏折，颱風中心登陸宜蘭、東北角機率大增。（圖／中央氣象局）



「北部、東部，風雨最劇！」天氣風險公司提醒，北部、宜蘭須嚴加戒備，宜蘭、大台北、基隆，30日傍晚至10月1日（下周二）凌晨會出現劇烈風雨，桃竹苗山區有持續性大量降雨，市區沿海也有強風驟雨。外島馬祖也要嚴防明顯風雨，中彰投則是沿海有強風，山區有陣雨，其他地區則影響不大。

依據最新的歐洲數值預報模擬，天氣風險公司示警，米塔颱風在沿著花東外海北上的過程，有可能會受到台灣地形牽引，路徑更向西偏折，「登陸宜蘭或東北角」的機會是存在的，這也會把颱風核心的10級暴風圈帶進台灣陸地，風雨會更為劇烈。10月1日上午起颱風就會快速向北遠離，預估各項警特報也會陸續解除。

由於米塔颱風來襲時適逢大潮，天氣風險公司指出，米塔接近台灣時將帶來西北風，配合山區大量雨勢，苗栗以北沿海低窪地區嚴防海水倒灌、積淹水發生。

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