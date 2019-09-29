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何韻詩遭潑紅漆　韓國瑜競總：嚴正譴責　支持政府嚴辦到底

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▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

香港歌手何韻詩29日來台出席「929台港大遊行」時，突遭人潑紅色油漆。國民黨總統參選人韓國瑜競選總部透過新聞稿回應「支持政府執法單位嚴辦到底」，強調台灣是個言論自由的社會，無論什麼聲音立場，都應該相互包容，相互尊重。

何韻詩下午在進行媒體聯訪時，突遭不明人士從後方潑紅色油漆，連一旁媒體都遭受波及，警方則立即逮補2名嫌犯。總統蔡英文隨後在臉書發文表示，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲，「請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心。」

韓國瑜競選總部也透過新聞稿回應「嚴正譴責暴力」，並說，台灣是個言論自由的社會，無論什麼聲音立場，都應該相互包容，相互尊重，「韓市長也不樂見這樣的暴力衝突發生，未來他當選後，也不容許類似的脫序行為。」

韓競總表示，支持政府執法單位嚴辦到底，捍衛台灣的民主自由法治社會秩序，並強調，無論什麼聲音立場，都應該相互包容，相互尊重，沒有人樂見這樣的暴力衝突發生，不管是言語上還是肢體上，所以才一直強調愛與包容，不管背後主事者的意圖是什麼，都不希望香港目前的情況在台灣發生、擴大。

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