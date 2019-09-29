　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園市放颱風假！30日停班停課一天　輕颱米塔強襲台灣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

輕颱米塔逐漸逼近台灣，桃園市政府29日晚間9時許宣布，由於風雨已達停班停課標準，全市30日停班停課一天。

米塔颱風。（圖／翻攝RAMMB）

▲輕颱米塔逐漸逼近台灣，屆時北部數個縣市、宜蘭務必留意豪雨發生。（圖／翻攝RAMMB）

請繼續往下閱讀...

桃園市政府表示，考量氣象局對米塔颱風之預報資料，30日中午過後風雨影響將加劇，為保障市民安全及避免交通問題，全市30日停班停課一天，本市米塔颱風災害應變中心30日上午8時起一級開設，9時由市長主持召開第一次工作會議。此外，桃園市農業博覽會也將休園1日，另108年全國運動會輕艇賽事也順延1日舉辦。

氣象局表示，米塔預估29日晚間或30日將轉中颱，周一（30日）最接近台灣時仍會是強度巔峰，屆時北部數個縣市、宜蘭務必留意豪雨發生。

受到米塔颱風影響，氣象局持續針對宜蘭縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨。基隆北海岸、大台北山區及桃園市大雨特報，有局部大雨發生的機率。另外，新北市、宜蘭縣即刻也發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象局29日晚間8時30分也發布米塔颱風海上、陸上颱風警報，並且將宜蘭縣列為陸上警戒區內，宜蘭縣災害應變中心提升為一級。

▼輕颱米塔逐漸逼近台灣。（圖／中央氣象局）

快訊／米塔晚上8:30發陸警「明天是否停班課」　北北基：晚上9點宣布

►颱風天在家變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
米塔暴風圈擴大！全台6縣市+2離島「明停班停課」一覽表
直播／恰恰光榮引退！揮別19年「兄弟恰式傳奇」　召開國際記者
米塔增強「路徑再西偏」！北基宜桃暴風圈侵襲率破93%　風雨預
即／大新竹不同步！新竹縣明停止上班課　新竹市正常上班課
即／颱風假來了！桃園、宜蘭宣布明天停止上班課
即／北北基宣布明天停班課！米塔暴風圈擴大「放颱風假」
即／恰恰引退宣言「淚灑現場」！妻子等了多年本壘相擁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大新竹不同步！竹縣停止上班課　竹市維持原訂正常上班課　

快訊／確定了！新竹市維持「30日正常上班上課」　與新竹縣不同調

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

米塔核心增強「路徑再西偏」！北基宜桃暴風圈侵襲率破93%　風雨預報出爐

快訊／新竹縣放颱風假「30日停班停課」　新竹市30日正常上班上課

快訊／米塔逼近！苗栗縣宣布：30日正常上班上課　風雨未達標

快訊／桃園市放颱風假！30日停班停課一天　輕颱米塔強襲台灣

快訊／宜蘭風雨達標「放颱風假」　縣府宣布：30日停班停課

快訊／米塔暴風圈擴大「放颱風假」　北北基宣布：30日停班停課

影／米塔強逼！船運31航次停航、9公路段警戒「交通異動」懶人包

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

萌小孩X恐怖喪屍畫面超反差！　老師戰鬥指數飆高「邊哄娃邊打怪」

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

快訊／大新竹不同步！竹縣停止上班課　竹市維持原訂正常上班課　

快訊／確定了！新竹市維持「30日正常上班上課」　與新竹縣不同調

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

米塔核心增強「路徑再西偏」！北基宜桃暴風圈侵襲率破93%　風雨預報出爐

快訊／新竹縣放颱風假「30日停班停課」　新竹市30日正常上班上課

快訊／米塔逼近！苗栗縣宣布：30日正常上班上課　風雨未達標

快訊／桃園市放颱風假！30日停班停課一天　輕颱米塔強襲台灣

快訊／宜蘭風雨達標「放颱風假」　縣府宣布：30日停班停課

快訊／米塔暴風圈擴大「放颱風假」　北北基宣布：30日停班停課

影／米塔強逼！船運31航次停航、9公路段警戒「交通異動」懶人包

米塔侵台！北北基30日停班停課　各大醫院開診資訊

中職／彭政閔引退前夕點名　差點逼哭張建銘：我來了

快訊／大新竹不同步！竹縣停止上班課　竹市維持原訂正常上班課　

快訊／確定了！新竹市維持「30日正常上班上課」　與新竹縣不同調

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

快訊／國軍待命1萬2000兵力、特戰135人　整備迎戰米塔颱風

中職／送「紅龜愛恰恰」行動電源　陳江和：把恰哥要還大嫂

放話「9月沒達標退出YouTube」！　倒數2天還差430萬…小玉認：我們失敗了

LIVE／彭政閔光榮引退　召開國際記者會

快訊／米塔逼台⋯北北基停班！美麗華影城率先宣布「照常營業」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

更／米塔恐中颱　全台「停班停課..

新兵打電話「安全回報」　下秒超..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸..

快訊／北北基22:00宣布「明..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

即／北北基聯合宣布：30日停班..

剛換iPhone 11想賣了　..

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈..

米塔侵台颱風假有望？吳德榮曝討..

米塔恐偏折登陸！　風雨時程出爐

即／米塔甩豪雨！南部5縣市明上..

米塔陸警最快傍晚發！全台風雨時..

更多熱門

相關新聞

米塔逼台！美麗華影城照常營業

米塔颱風逼近台灣，北北基宣布明天（30日）停止上班上課，桃園市也宣布停班課，新竹則正常上班課。對此，美麗華影城、喜樂時代影城率先宣布「明天照常營業」，威秀影城、國賓影城、秀泰影城目前仍在研議中。

快訊／蘇貞昌迎戰中颱米塔　30日8時坐鎮災變中心

米塔路徑再西偏！風雨預報出爐

新竹縣停班課1日　竹市暫訂正常上班課

米塔颱風來襲北市停班停課　股匯市30日休市一天

關鍵字：

米塔颱風天氣氣象氣象雲中央氣象局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

更／米塔恐中颱　全台「停班停課」懶人包

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔死

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

快訊／北北基22:00宣布「明天是否停班課」

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面