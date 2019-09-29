快訊／桃園市放颱風假！30日停班停課一天　輕颱米塔強襲台灣

記者趙蔡州／綜合報導

輕颱米塔逐漸逼近台灣，桃園市政府29日晚間9時許宣布，由於風雨已達停班停課標準，全市30日停班停課一天。

▲輕颱米塔逐漸逼近台灣，屆時北部數個縣市、宜蘭務必留意豪雨發生。（圖／翻攝RAMMB）



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桃園市政府表示，考量氣象局對米塔颱風之預報資料，30日中午過後風雨影響將加劇，為保障市民安全及避免交通問題，全市30日停班停課一天，本市米塔颱風災害應變中心30日上午8時起一級開設，9時由市長主持召開第一次工作會議。此外，桃園市農業博覽會也將休園1日，另108年全國運動會輕艇賽事也順延1日舉辦。

氣象局表示，米塔預估29日晚間或30日將轉中颱，周一（30日）最接近台灣時仍會是強度巔峰，屆時北部數個縣市、宜蘭務必留意豪雨發生。

受到米塔颱風影響，氣象局持續針對宜蘭縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨。基隆北海岸、大台北山區及桃園市大雨特報，有局部大雨發生的機率。另外，新北市、宜蘭縣即刻也發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象局29日晚間8時30分也發布米塔颱風海上、陸上颱風警報，並且將宜蘭縣列為陸上警戒區內，宜蘭縣災害應變中心提升為一級。

▼輕颱米塔逐漸逼近台灣。（圖／中央氣象局）

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