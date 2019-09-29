不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

▲米塔颱風晚上8點30分將發布陸警。
記者柯振中、柯沛辰／綜合報導
今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，目前以西北方向持續朝北部外海移動，暴風圈不斷擴大，中央氣象局持續發布海警，預計晚間8點30分發布陸警，不排除增強為中颱。
受到颱風影響，北北基將在晚間9點前宣布明天（30日）是否停班停課；桃園市在8點30分以前宣布；苗栗、新竹則在10點前宣布。
以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：
【北部地區】
基隆市：晚間9點前宣布。
台北市：晚間9點前宣布。
新北市：晚間9點前宣布。
桃園市：晚間8點30分前宣布。
新竹市：晚間10點前宣布。
新竹縣：晚間10點前宣布。
【中部地區】
苗栗縣：晚間10點前宣布。
台中市：尚未宣布。
彰化縣：明天正常上班上課。
雲林縣：尚未宣布。
南投縣：明天正常上班上課。
【南部地區】
嘉義市：明天正常上班上課。
嘉義縣：明天正常上班上課。
台南市：明天正常上班上課。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：明天正常上班上課。
【東部地區】
宜蘭縣：晚間10點宣布。
花蓮縣：晚間10點宣布。
台東縣：晚間10點宣布。
【外島地區】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
更新時間：19:52
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。
▼米塔颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）