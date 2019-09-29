不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

▲米塔颱風晚上8點30分將發布陸警。



記者柯振中、柯沛辰／綜合報導

今年第18號颱風米塔中心位在台北東南方海面，目前以西北方向持續朝北部外海移動，暴風圈不斷擴大，中央氣象局持續發布海警，預計晚間8點30分發布陸警，不排除增強為中颱。

受到颱風影響，北北基將在晚間9點前宣布明天（30日）是否停班停課；桃園市在8點30分以前宣布；苗栗、新竹則在10點前宣布。

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以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市30日停班停課一覽表：

【北部地區】

基隆市：晚間9點前宣布。

台北市：晚間9點前宣布。

新北市：晚間9點前宣布。

桃園市：晚間8點30分前宣布。

新竹市：晚間10點前宣布。

新竹縣：晚間10點前宣布。

【中部地區】

苗栗縣：晚間10點前宣布。

台中市：尚未宣布。

彰化縣：明天正常上班上課。

雲林縣：尚未宣布。

南投縣：明天正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：明天正常上班上課。

嘉義縣：明天正常上班上課。

台南市：明天正常上班上課。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：明天正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣：晚間10點宣布。

花蓮縣：晚間10點宣布。

台東縣：晚間10點宣布。

【外島地區】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

更新時間：19:52

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▼米塔颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）



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