出席中台灣牙醫後援會　蔡英文：4年內成立口腔健康司

▲蔡英文開心的暢述政府牙醫政策。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

蔡英文總統29日出席中彰投苗4縣市組成的中台灣牙醫後援會，面對中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源請命，希望在衛生福利部轄下能成立口腔健康司一事，蔡說，她也覺得叫心口司（心理及口腔健康司）怪怪的，因此會和大家在4年內一起想辦法解決。

▲蔡英文表示，未來任期將想辦法解決口腔健康司成立問題。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統下午連跑3場後援會，分別是消防產業後援會、中部工業區後援會和中台灣牙醫後援會，在牙醫後援會部份，由立法院長蘇嘉全、衛福部長陳時中等人陪同，現場近千人出席。

▲蔡英文到達牙醫後援會現場受到在場者熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

王棟源表示，別的科別都是獨立機關管理事務，唯有牙醫師是和心理師合併，受心理及口腔健康司管理，心口本就不該合一，造成牙醫全國口腔政策一直無法推行

，因此他向總統請命，成立獨立的口腔健康司，管理牙醫事務，他也說，雖然牙醫未來收入可能會有不好的風險，但這是社會責任，牙醫界願意勇於承擔。

蔡英文首先表示，她競選連任的組織造勢，就是從牙醫界開始，牙醫界不但很有影響力，而且對於國際事務如海外義診也都非常熱心，她感謝牙醫界的相挺，接著她轉頭反問衛福部長陳時中，把心理司和牙醫司分開，有那麼困難嗎，結果陳回說，時機也差不多了，現場隨即響起熱烈掌聲。

蔡說，有時回家裡也會聽到任職心理司的姐姐抱怨，怎麼和口腔健康合併在一起，她也覺得心口司怪怪的，因此她表示在下個任期，大家一起想辦法解決，這不是開支票，而是真的到了需要解決的時候。

蔡接著說明，好好保健牙齒對小孩和老人都很重要，政府3年來已投入超過20億的預算，執行學生口腔預防保健，所以5歲以下齲齒率比例大幅下降，此外，對於65歲以上長者也有假牙補助和維修，就是要讓老人家生活品質更好。

蔡話鋒一轉提到明年大選，中國對台灣的文攻武嚇確實增加，明年是總統和立委選舉，台灣人民必須透過選舉，清楚向國際社會傳遞正確訊息，那就是台灣所選擇的價值就是民主自由，台灣需要更多朋友來共同支持，但也要讓朋友能夠清楚的知道我們心裡在想什麼。