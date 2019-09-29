快訊／米塔更壯了！暴風圈擴大至180km　宜花東陸上警報20:30發布

記者許力方／台北報導

第18號輕度颱風「米塔」（MITAG）來勢洶洶，中央氣象局29日晚間8時30分發布「海上陸上颱風警報」，米塔過去3小時略為增強，暴風圈擴大至180公里，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、台東構成威脅，針對北北基、桃竹苗、宜花東、中投、嘉義縣、高雄市等14縣市發布「豪雨特報」。預估米塔今晚至30日（下周一）有機會增強中颱，30日最接近台灣時將達強度巔峰。

陸上警報範圍：宜蘭、花蓮、台東嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報範圍：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽。

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受颱風外圍環流影響，氣象局同步針對北北基、桃竹苗、宜花東、中投、嘉義縣、高雄市14縣市發布「豪雨特報」，29日晚間至30日宜蘭縣及新北山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市山區及桃園市有局部大雨發生機率。30日下午起宜蘭縣、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北平地、新竹至台中山區及花蓮山區有局部大雨或豪雨，花蓮平地、台東縣、南投縣及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率。

▲米塔更壯了！7級暴風半徑擴大至180公里。（圖／翻攝NOAA）

▲米塔發布宜蘭、花蓮、台東陸上颱風警報，嚴防強風豪雨。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正謝明昌稍早說明，米塔未來路徑會先以西北方向，約30日中午來到東部外海，傍晚至晚上會通過宜蘭近海北上，10月1日進入台灣北部海面後遠離。其中30日整天到10月1日清晨是颱風最近台灣的時間點，今晚至30日，降雨明顯增強，下雨熱區集中在台灣東北部、北部以及花蓮北部，預估會有豪雨等級以上降雨。

根據觀測，米塔29日晚間8時30分中心位在台北東南東方640公里海面上，以時速21公里速度，持續向西北朝台北北部外海逼近，近中心最大風速增強至每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級暴風半徑從150公里擴大至180公里，10級暴風半徑50公里，且未來強度有增強且暴風圈還有擴大的趨勢。

▼米塔逐漸壯大，恐以中颱強度強襲北台灣。（圖／翻攝NAVY）

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