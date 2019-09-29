台港遊行破10萬人　何韻詩不畏潑漆：比起恐懼更是憤怒和堅定

▲何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

929台港大遊行活動今在立法院濟南路上登場，時間在下午4點左右遊行開始起步，今日天氣不好、雨勢不斷，但人群持續增加，時間大約到了下午6時左右，主辦單位高喊「遊行人數已快接近10萬」，並請遊行民眾除了撐傘外，手高舉5，代表這次遊行的5大訴求。

929台港大遊行這次也邀請到香港藝人何韻詩共同參與，但在下午遊行開始、接受媒體訪問時，忽然遭到後方不明人士對他潑紅色油漆。主辦單位對此指出，「我們嚴正譴責這樣的行為！台灣是一個保障言論自由的民主國家，我們拒絕暴力行徑！台灣會與自由的香港人站在一起！」

▲何韻詩回應潑油漆事見。（圖／記者李毓康攝）

何韻詩稍早召開記者會，針對媒體詢問是否針對潑漆人士提出告訴，她回應，潑漆事件發生得很快，會先去問一下律師意見，同時也要了解在台灣法律上可以提出什麼罪，但確定會繼續追究，也不會因為這些恐嚇行為就因此退下。

何韻詩表示，反送中問題已不是香港人與中共之間的問題，而是全球反暴權的行動，日前還得知因有人支持反送中運動，因此在台灣、加拿大、美國、澳洲等地被毆打事件，這是民主社會無法接受的，「現在已經沒有退路了，如果台灣人還不為身邊的人發聲，這樣的事只會越來越嚴重。」

▲何韻詩遭蒙面黑衣人潑紅油漆。（圖／記者范綱儀攝）

另外，也有媒體問到，對於潑漆事件，是否感到達到恐懼？何韻詩表示，「比起恐懼，更是憤怒和堅定。」主辦單位也對此向何韻詩道歉，她表示，主辦單位的維安已經充足，應該反過來思考為何我們社會需要那麼多的維安，為何會容許這樣的事發生，希望台灣政府積極處理這些組織性暴力的問題。

