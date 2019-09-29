中美第13輪談判「十一」後1周展開　劉鶴將率團赴美國

▲第十二輪中美貿易談判在上海舉行。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

第十三輪中美經貿高級別磋商定於10月舉行，大陸國際貿易談判副代表王受文29日表示，第十三輪中美經貿高級別磋商將在「十一」國慶節後的一周，由國務院副總理劉鶴率團前往美國展開談判。

大陸建政70年第五場新聞發布會在北京梅地亞中心舉行，王受文在會上指出，第十三輪中美經貿高級別磋商將在「十一」國慶節後的一周，由國務院副總理劉鶴率團前往美國展開談判，「期待本輪磋商中，中美雙方能在平等和相互尊重基礎上相向而行，照顧彼此關切。這有利於兩國人民，也有利於世界。」

大陸商務部發言人高峰先前曾表示，中美雙方同意在10月初舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，並從9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備，「雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。」

高峰還說，中方企業近期正依照市場化原則與世貿組織規則，開展美國農產品的詢價及採購，並已成交相當規模的大豆和豬肉，國務院關稅稅則委員會將對這些採購予以加徵關稅排除，「中方對優質農產品的市場需求很大，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊，希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。」

▼劉鶴將率團赴美展開談判。（圖／路透社）