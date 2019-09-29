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影／林志成北上自由廣場約戰館長！冒雨等2小時　最後自宣「不戰而勝」

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記者張君豪、傅誠、孫于珊／台北報導

前健力先生林志成29日下午3時率眾從雲林北上，在台北市自由廣場等「館長」陳之漢到場PK，現場不僅設置挑戰擂台，還找了專業裁判到場，嗆聲「贏家可獲100萬元獎金」。不過，館長直到最後一刻都沒有現身，最後林志成自頒總冠軍獎杯，並自行宣布「不戰而勝」。

▲▼林志成自由廣場約戰館長。（圖／記者傅誠翻攝）

▲林志成北上到中正紀念堂、自由廣場約戰館長。（圖／記者傅誠翻攝）

林志成自7月起多次向館長下戰帖，不僅公開嗆聲「要來踩過你的屍體」，還發下豪語稱18秒內要把館長擊倒。館長則不甘示弱回嗆林志成，他都有出來面對，「不要講那麼多理由藉口！」兩人在網路不停隔空互嗆，爆發口水戰。

▲▼林志成自由廣場約戰館長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林志成多次向館長下戰帖，在自由廣場等館長現身期間，期間頻頻嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

如今身著白色背心、紅色短褲的林志成不去館長道館PK，而是跑到自由廣場牌樓下約戰館長。等待過程中，林志成不斷嗆聲，「要有心理準備，因為有生命危險，所以要很有種、很有氣魄，才敢上來」等語，但最終在雨中等了2個小時都遲遲未見館長，因此宣布自己成為第一屆世界擂台比賽總冠軍，並接受裁判頒獎。

▼館長最後未現身，林志成自行宣布「不戰而勝」領獎杯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼林志成自由廣場約戰館長。（圖／記者張君豪翻攝）

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