馬英九幫韓國瑜站台「沒有問題」　馬辦：會全力輔選

▲前總統馬英九。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九29日上午參加第3屆國際扶輪慈善公益路跑活動，針對是否會再為高雄市長韓國瑜站台，馬英九回應「沒有問題，沒有問題」；馬辦也表示，會全力輔選，但會審慎評估是否站台。

馬英九上午參加在瑞芳舉辦的「2019第三屆國際扶輪慈善公益路跑」，有記者追問，他是否還會幫韓國瑜站台？馬英九回答，「沒有問題，沒有問題」，記者追問，「所以外面傳言不實是嗎？」，此時馬英九笑而不答，這時在一旁的前國防部發言人羅紹和直說，「天氣沒有問題」，然後一行人隨即快步離去。

對此，馬英九辦公室下午表示，對於外傳馬英九將不再幫韓國瑜站台，相關報導為片面解讀，馬英九一定會支持國民黨提名的總統參選人，也會全力輔選，但審慎評估是否站台。

有關馬英九是否替韓國瑜站台的爭議，是在日前韓國瑜新北造勢時，致詞被韓粉打斷，事後韓國瑜透過電話中向馬英九致歉。當時，馬英九基金會執行長蕭旭岑對外表示，雖然對主辦方的動作感到不解跟遺憾，但馬未來仍會全力輔選韓國瑜；他轉述，馬英九在電話中也提醒韓國瑜，幕僚的疏失，應該能避免就避免，未來還會有助講等相關活動。

對於未來是否再幫韓國瑜站台，蕭旭岑當時則回應，馬英九會用各種方式，全力輔選韓國瑜，也不會因此造成馬英九造成未來幫韓國瑜造勢的意願，但是爾後有類似的造勢場合，若再發生類似情況，部分群眾、韓粉不理性，將會審慎評估如何處理。

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