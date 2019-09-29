LIVE／20:30發布陸警！氣象局曝光米塔颱風最新動態

記者黃凱翊／綜合報導

輕颱米塔暴風圈不斷擴大，目前氣象局不排除增強為中颱，同時也在晚間8點30分發布陸警，預計周一最接近台灣時，將達強度巔峰。對此，氣象局晚間8點40分將說明米塔最新動態。

氣象局簡正謝明昌進一步說明，米塔未來路徑會先以西北方向，約周一中午左右來到東部外海，周一傍晚到晚上會通過宜蘭近海北上，周二進入台灣北部海面後遠離，其中周一整天到周二清晨是颱風離台灣最近的時間點。今晚開始到明天，隨著颱風逐漸靠近，降雨將明顯增強，下雨熱區則集中在台灣東北部、北部以及花蓮北部，預估會有豪雨等級以上降雨。

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▲周一是米塔颱風最接近台灣的時候，未來可能增強成中颱，將以巔峰之姿影響台灣。（圖／中央氣象局）

國家災害防救科技中心根據氣象局資訊提供相關災害風險趨勢研判，颱風影響台灣階段如下：

強降雨區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、花蓮縣

強陣風區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣

以強度來看，由於米塔未來路徑的海溫高、風切小，未來移動到台灣附近時，有增強成中颱趨勢，暴風半徑也有從150公里擴大到200公里以上的趨勢。受到颱風影響，目前台中、彰化、南投等縣市皆已宣布明(30)日正常上班課，北北基將在晚間9點前宣布明天（30日）是否停班停課；苗栗、新竹則在10點前宣布。

▲▼米塔颱風預估強降雨區、強陣風區。（圖／國家災害防救科技中心提供）

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