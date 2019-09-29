警政署長認證！2統促黨幹部潑漆何韻詩　全力追查幕後策劃教唆

▲警界高層包含刑事局偵二大隊長趙家輝、刑事局長黃明昭、警政署長陳家欽、台北市警局副局長高壽孫、台北市刑大大隊長陳明君（左起）列席召開記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署29日下午5點緊急召開記者會說明有關香港藝人何韻詩於「929台港大遊行 撐港反極權」活動現場遭潑漆，相關涉案嫌犯2人已遭警方當場逮捕正偵訊中，隨後由警政署長陳家欽親自主持、包含刑事局長黃明昭、台北市警察局副局長高壽孫、台北市刑大大隊長陳明君、刑事局偵二大隊長趙家輝都共同列席。

陳家欽強調：不能容許合法集會遊行遭暴力侵害，加上潑漆者都有統促黨員背景、警政署已責成台北市刑警大隊、刑事局相關單位共組專案小組積極偵辦、並追查幕後教唆者。

警政署再次重申嚴懲暴力，決不寬貸，並已請台北市、台南市、高雄市、新竹市及台東縣等警察局加強在台灣各地舉辦支援香港反送中案相關安全維護，絕對不容許再發生暴力妨害不同意見民眾情形，慎重呼籲民眾應以和平、理性的方式表達意見與訴求。

警政署長在記者會中做出嚴厲聲明：

一、 本日台北市舉行「【撐港，反極權】台港大遊行」活動，為合法申請集會遊行，政府應予保障，對於香港何韻詩小姐遭受潑漆暴力突襲，兩名嫌犯已當場以現行犯逮捕，除予以譴責以外，絕對會嚴辦。

二、 對於胡姓、梁姓兩位嫌犯為統促黨的重要幹部，這次的暴力行為是如何策劃，背後是否有教唆情事，已要求刑事局及台北市警局成立專案小組，立即展開調查，朝組織犯罪嚴查嚴辦，相關涉嫌人不會有漏網之魚。

三、內政部徐國勇部長對本案相當關切，本日台北市、新竹市、台南市、高雄市、台東縣均有相關活動，再次要求各縣市警局加強本案相關活動安全維護，絕對不容許有任何暴力干擾破壞合法集會遊行的進行。

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