大陸吸收外資進世界第二　陸商務部長：外企貢獻20%稅收

▲大陸商務部長鐘山。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部部長鐘山29日表示，大陸吸收外資規模不斷擴大，2018年吸收外資是1383億美元，居全球第二名，「外資企業貢獻了近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮了重要作用。」

大陸建政70年第五場新聞發布會在北京梅地亞中心舉行，鍾山指出，大陸吸收外資進入世界前列，從經濟特區、開發區到自貿試驗區、自由貿易港，從正面清單到負面清單管理，從「外資三法」到《外商投資法》，開放的大門越開越大，營商環境越來越好，已經成為外商投資的熱土。

鐘山提到，大陸利用外資的規模不斷擴大，2018年吸收外資是1383億美元，居全球第二位。到去年底，累計利用外資2.1萬億美元，外資企業有96萬家，「外資質量和水平不斷提高，高技術產業和服務業外資佔比明顯提升，去年以來，一批新的外資大項目在中國落地。外資企業貢獻了近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮了重要作用。」

另外，關於中美貿易談判，大陸國際貿易談判副代表王受文表示，第十三輪中美經貿高級別磋商將在「十一」後一周，由劉鶴副總理率團前往美國展開談判，「希望中美雙方能在相互尊重、平等基礎上相向而行，相互磋商找到互利合作雙贏，早日達成對兩國雙方有利的協議。」