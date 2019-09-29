上廁所被轉門把！客人「下秒關燈」神邏輯：很急嘛　店員妹氣炸…痛快擊退

▲原PO因為肚子不舒服去上廁所。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在外面上廁所的時候，被其他人催促的感覺一定很差。一名女網友日前去上班，因為肚子不太舒服，就趁人少的時候趕緊去廁所解決，沒想到還沒上完，有人就進廁所轉了門把，「那就算了，還關了我的燈。」最後原PO狠狠教訓對方一頓，讓網友直呼痛快，「很兇，但我覺得很爽」、「是我我也不爽，超沒禮貌。」

這位女網友在《Dcard》發文「不要關廁所電燈！」文中表示，她因為肚子有點不太舒服，所以趁人少的時候去廁所解決，「我們廁所是要隨手關燈的，所以基本上上廁所都需要按旁邊燈。」原PO說，她還在上的時候，門外有人轉了她這間的門把，轉門把就算了，對方還關了廁所燈，讓原PO瞬間氣到趕快弄一弄、打開門大罵：

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原PO：你知道裡面有人嗎？

關燈的人：啊……

原PO：門鎖的，你還按電燈開關你到底有什麼問題？

關燈的人：我很急嘛……

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▲原PO上廁所的時候，有人來轉門把、還關燈催促。（示意圖／pexels）

聽到這邊，原PO忍不住在心中冒出OS，「所以你關燈是為了讓裡面的人快點出來？」接著反問對方，「沒人還能鎖起來，你不會先看有沒有鎖再按開關嗎？你當那邊門鈴是不是？」關燈的人接著就說了句「抱歉」，讓原PO直回，「抱你妹啊！你現在進去，我關燈。」對方則走回位子、不敢上廁所。

原PO表示，5分鐘過後，關燈的人要到櫃台點單，結果抬頭看到店員就是原PO，原本跟朋友有說有笑，瞬間低頭不敢抬頭，「然後買單後低頭撞到旁邊門框，乾！爽啦！」

看到貼文後，許多網友直呼痛快，「請教他如何正確使用廁所電燈」、「很兇，但我覺得很爽，有些人明知道有人還瘋狂敲門或其他行為真的很北爛」、「每當我遇到有人大力敲門或不耐煩問我要多久，我就會加節」、「還有更過份的，敲門回應有人，還一直轉門把、敲門，一定要把屎端出來才相信林北在棒賽嗎」、「我有遇過大媽不敲門狂轉門把想闖進來，嚇死我了（我說了有人還繼續轉。」

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