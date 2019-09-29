不飛了！米塔颱風來襲...國內、國際航班「停飛懶人包」

▲受颱風來襲影響，未來國內及國際線等多航班停飛。（圖／記者林敬旻攝）
記者謝承恩／台北報導
受米塔颱風來襲，國內及國際線航班大受影響！以下航班取消及異動，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新公告。以下為《ETtoday新聞雲》整理出最新的航班資訊。
遠東航空
9/30（一）航班異動公告
【國內線】取消14:00以後松山機場起飛航班。取消航班如下：
《往返台北─澎湖》
台北─澎湖FE6029，14:35~15:35
台北─澎湖FE6629，16:05~17:05
台北─澎湖FE027，17:40~18:25
台北─澎湖FE6631，19:15~20:15
澎湖─台北FE6030，16：30~17：30
澎湖─台北FE6630，17:40~18:40
澎湖─台北FE028，19：05~19：50
澎湖─台北FE6632，20:50~21:50
《往返台北─金門》
台北─金門FE6067，14:20~15：35
台北─金門FE071，16：00~17：00
台北─金門FE6069，18：00~19：15
金門─台北FE070，16:05~17：05
金門─台北FE6068，16：10~17：25
金門─台北FE072，17：40~18：40
金門─台北FE8072，18：00~19：00
金門─台北FE6070，19：50~21：05
《往返高雄─金門》
高雄─金門FE8097，16：30~17：20
【國際線】目前共有2航班受影響取消。
桃園－濟州FE722航班取消。
濟州－桃園FE721航班取消。
立榮航空
9/30（一）航班異動公告
1. 台北往返花蓮航班全日取消
2. 台北往返台東航班全日取消
3. 14:00（含）以後由台北出發航班取消
4. 15:00（含）以後離島返回台北航班取消
5. 為因應旅客需求，台北-金門、台北-澎湖、澎湖-台南、金門-高雄、台中-金門航線將增開加班機輸運旅客。
最新航班異動相關訊息，請洽立榮航空網站 或利用APP查詢。
華信航空
9/30（一）航班異動公告
【國內線】
◎ 台北-台東航班全天取消。
◎ 高雄-花蓮航班全天取消。
◎ 台北 13:45以後起飛及降落航班取消。
台中出發國際、兩岸航線：
◎ 所有航班維持正常。
華信航空提醒搭機旅客及接機民眾，多利用華信航空網站查詢最新、即時航班資訊。