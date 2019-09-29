朱祝柱同台大造勢　倫轉勝利方程式！

▲台南市第四選區立法委員參選人林燕祝，在永康區永大路二段的大灣凌霄寶殿前廟埕，舉辦永康區聯合競選總部成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立法委員參選人林燕祝，9月29日上午的9時29分，在永康區永大路二段的大灣凌霄寶殿前廟埕，舉辦永康區聯合競選總部成立大會，林燕祝指出，要讓讓台南「喚藍一新」，邁向"幸福城市！

前國民黨主席洪秀柱、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前行政院政務委員高思博、台中市副市長陳子敬、前台南市議長李全教、台南市黨部主委謝龍介、市議員蔡淑惠、李鎮國、李文俊、方一峰、林美燕、曾培雅、立法委員陳宜民、童惠珍、前縣議員林進旺…等許多政要前來為林燕祝議員站台。

今天活動主軸主打「朱祝柱」的合體同台造勢，洪秀柱將「國會小辣椒」的名稱，以贈送一個大辣椒抱枕代表傳承，希望林燕祝議員可以像她一樣在國會中可以麻辣問政。

朱立倫為林燕祝披上競選彩帶，以「倫轉台南」啦啦隊的角色來全力輔選，被一致認為是這次選情的勝利方程式。還有謝龍介主委的頒授戰旗代表旗開得勝，與高思博致贈糕蒜代表高票當選。

林燕祝表示，台南這次新增選區，讓許多台南的市民朋友看到了新希望，因此讓她決定這次的選戰主標語為「喚藍一新」，並搭配幸福城市來做宣傳，目的就是要讓台南的新聲音進入立法院，來打破國會藍綠失衡的現象。

今天也是台南地區立委選舉的第1場大型造勢活動，林燕祝議員預估今天現場有2千多人參加，希望大家都可以前來為她加油打氣，讓台南可以真的「喚藍一新，邁向幸福城市」！