蒙面扮工作人員潑漆何韻詩　他曾對台灣黨主席蔡丁貴噴生髮水

記者張君豪／台北報導

台北市29日下午進行的929號台港大遊行，香港歌手何韻詩到場聲援、卻被兩名不認同反送中的台灣民眾當眾潑漆！台北市警方為因應這場遊行早已派大批人馬在場戒備，轄區中正一警方在這場突發意外發生約兩分鐘內迅速逮捕涉案的現年約50多歲的胡姓、梁姓男子，警方強調目前涉案人已逮捕、將依刑法公然侮辱罪偵辦。

▲929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲中正一分局長沈炳信說明藝人何韻詩遭潑漆查處經過。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台北市警方調查、涉嫌動手對何韻詩潑漆的犯嫌是胡志偉，他政治立場鮮明，獨派人士2018年3月到慈湖潑漆召開記者會，胡志偉等人闖入會場朝自由台灣黨主席蔡丁貴猛噴生髮劑，事後胡志偉還向媒體表示，因為蔡丁貴沒頭髮所以要噴生髮劑，他認為這是他言論自由的表達。

外傳胡志偉是統促黨主委，另名梁姓男子則具有洪門背景，但警方調查發現兩人都是大陳島鄉情文化促進會幹部、胡志偉是該會理事長、梁則是該會理事，至於兩人身擁統促黨、洪門背景警方則表示會繼續清查。

但警方調查近年來胡志偉和大陸政商關係密切，私下交流頗多、包含參加「中國統一聯盟新春團拜」、「修理港獨分子」，毫不避諱自己急統政治立場，可能因此才會與梁戴頭套預謀潑漆犯案，警方表示就算當事人不提告、警方也會追究兩人公然侮辱之罪責。

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