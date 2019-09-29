郭台銘列民眾黨不分區首位…柯文哲「求之不得」　蔡沁瑜：機率不高

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲29日表示，將鴻海集團創辦人郭台銘列入民眾黨不分區首位，他「求之不得」。郭台銘辦公室幕僚蔡沁瑜回應，郭台銘好不容易才「無黨一身輕」，如果又要被黨給束縛，「從郭先生的角度，恐怕加入民眾黨的機率並不高」，但也強調盟友之間「合作方式有很多種」，如共推選區立委、合掛看板等都沒有問題。

郭台銘宣布不參選總統後，郭、柯如何合作搶攻國會席次備受關注。柯文哲29日受訪時被問及郭台銘放入民眾黨不分區第一順位一事，笑答「如果他願意，求之不得啊」，但隨後也強調，郭台銘若要列不分區，還是要克服入黨問題，不分區還是希望是以專業為主。

對此，蔡沁瑜受訪時回應，不論是郭台銘本人還是核心幕僚是否列入民眾黨不分區，因涉及入黨問題，還要「從長計議」，她認為，以郭台銘的角度來看，好不容易才「無黨一身輕」，現在又要被黨給束縛，恐怕加入民眾黨的機率並不高，「當然如果是盟友上的合作，如共推選區立委、合掛看板等合作都沒有問題。」

在「郭柯合作」部分，蔡壁如日前透露郭台銘願意幫民眾黨的參選人站台。蔡沁瑜則說，也許會等完整提名名單公布後，再來安排有無站台的需求，因各參選人的競選總部都還沒成立，目前尚未有人提出邀約，另一方面，目前暫定會在10月2日合拍宣傳照。

針對國民黨主席吳敦義上午表示「樂意與郭台銘見面」，更曾提及藍委也需要郭台銘關心，被視為對郭台銘陣營釋出善意。蔡沁瑜笑說，自從郭台銘退黨後，感覺他變得「人見人愛」，但郭台銘的態度很清楚，無論什麼顏色，只要理念一致，願意一起在國會推動0到6歲國家養等政策，他都樂意輔選和站台，「不限於只有國民黨。」